با همكاري تشكل هاي غيردولتي و شوراها مي توانيم به مشاركت حداكثري دست يابيم

به گزارش سرويس سياسي "مهر" ، اشرف بروجردي صبح امروز در همايش مديران كل دفاتر اجتماعي استانداري ها در محل وزارت كشور دانشجويان را يكي از اقشاري ذكر كرد كه مشاركت كمتري در انتخابات از خود نشان دادند. وي همچنين مشاركت در انتخابات مجلس هفتم را نامناسب خواند و به كاهش 10 تا 12 درصدي مشاركت نسبت به دوره قبل از آن اشاره كرد و گفت : آن طيف و اقشاري كه در انتخابات حضور نيافتند، جامعة دانشگاهي بودند.

وي با بيان اينكه ركود قبلي در دانشگاه ها هنوز هم در سطح جامعه احساس مي شود ، گفت : با توجه به جايگاه انجمن هاي صنفي دانشجويي و NGO ها مي توان با استفاده از همكاري آنها به حداكثر ميزان مشاركت در انتخابات آتي دست يافت.



وي با تأكيد بر اينكه نهادهاي مدني از جمله شوراها و تشكل هاي غير دولتي مي توانند فرصت ها و زمينه هاي مشاركت مردم را در ادارة امور جامعه فراهم سازند، گفت: كارآمدي و عملكرد سودمند اين نهادها يكي از بهترين شيوه هاي ترغيب مردم به مشاركت عمومي در انتخابات است.

معاون اجتماعي و شوراهاي وزير كشور همچنين وظايف دفاتر اجتماعي استانداري هاي كشور را توجه به موضوعات عام در مسايل و آسيب هاي اجتماعي ذكر كرد و با ابراز نگراني از سير صعودي آمار طلاق در كشور ، مديران اجتماعي استانداري ها را به هماهنگي و مديريت دستگاه هاي مسئول ساماندهي ، آموزش ، الگوسازي و اطلاع رساني فراخواند و خطاب به آنان گفت: توليت دفاتر اجتماعي استانداري ها در ساماندهي مسايل اجتماعي مناطق همچنان برقرار است.



وي با بيان اينكه نيازهاي مناطق كشور در حوزه اجتماعي بايد به درستي اولويت بندي شوند، از مديران حوزه هاي اجتماعي خواست در توجه به خرده فرهنگ هاي منطقه اي، صرفاً به مطالعه آسيب هاي اجتماعي اكتفا نكنند بلكه به ساير مباحثي كه درزندگي اقشار اجتماعي تأثيرات مهم و مؤثري دارند ، توجه لازم داشته باشند.



معاون وزير كشور در پايان، طرح مباحث مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا را جزو وظايف دفاتر اجتماعي و ارتباط غير ضرور ساير دفاتر با شوراها را عامل فشار دفاتر و دستگاه هاي اجرايي بر شوراها ذكر كرد و با بيان اينكه اين دخالت ها عمدتاً در تعيين و انتخاب شهردار صورت مي پذيرد ، از مديران اجتماعي استانداري هاي كشور خواست نسبت به تعامل مناسب شوراها و دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند .

