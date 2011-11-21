32 طرح عمرانی طی هفته بسیج در اردبیل افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ مستعد حصاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اظهار داشت: به مناسبت سی و دومین سالگرد تشکیل بسیج به دستور امام راحل (ره) 32 پروژه عمرانی که که بسیج در اجرای آن سهیم بوده در سراسر استان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به تشکیل دوره های تربیتی صالحین که به مناسبت هفته بسیج در شهرستانهای استان انجام می شود، افزود: ساختار بسیج نسبت به سالهای قبل تغییر کرده و امروز بحثهای معنویت و اخلاقی در کنار بحثهای نظامی از برنامه های اصلی بسیج کشور است و حلقه صالحان در این راستا تشکیل می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان با اشاره به روش ارشادی و ایجابی بسیج تصریح کرد: بسیج در بعد درونی به مسائل تربیتی از طریق تشکیل حلقه صالحین و در بعد بیرونی به امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه ای دارد و با روش ارشادی و نه سلبی ماموریت خود را انجام می دهد.

اصول تغییر ناپذیر اسلامی خط قرمز بسیج است

وی از اتمام اعزام راهیان نور دانش آموزان پسر به مناطق جنگی خبر داد و یادآور شد: اعزام راهیان نور دانش آموزان دختر از بهمن ماه امسال آغاز می شود.

مستعد اصول تغییر ناپذیر اسلامی را خط قرمز بسیج دانست و اضافه کرد: بسیج همیشه بعد نظامی اش را حفظ کرده و در شرایط فعلی ماموریت اصلی بسیج در مسائل امنیتی و فرهنگی است.

وی به اشاره به از آغاز هفته بسیج ابراز داشت: در مورد گرامیداشت هفته بسیج فضاسازی و برنامه ریزیهای متنوع برای برگزاری هر چه با شکوه تر این هفته پیش بینی شده و در حال انجام است.

این مسئول نظامی با اشاره به تقارن هفته بسیج با آغاز ماه محرم و نیز بیداری اسلامی، این دو مقوله را از ویژگیهای مهم هفته بسیج در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: این دو ویژگی وظیفه ما را در برگزاری باشکوهتر مراسم امسال سنگین تر کرده است.

وی با اشاره به نامگذاری روز دوشنبه به عنوان اولین روز هفته بسیج با نام بسیج، اخلاق و معنویت متذکر شد: در این روز جشنواره های قرآن و عترت، محافل انس با قرآن و حلقه های صالحین بسیجیان در سراسر استان انجام می شود.

مستعد با بیان اینکه در هفته بسیج طرح ویزیت رایگان بسیجیان در مراکز درمانی سپاه انجام می شود، عنوان کرد: در این هفته بسیجیان با ارائه کارت شناسایی بسیجی در درمانگاه های امام رضا (ع) و امام سجاد (ع) اردبیل به صورت رایگان معاینه خواهند شد.

وی با اشاره به نامگذاری روز سه شنبه به بسیج، سازندگی و خدمت رسانی گفت: همزمان با این روز 32 طرح عمرانی که توسط سپاه و بسیج اجرایی شده افتتاح و در اختیار مردم مناطق مختلف استان قرار می گیرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان برگزاری کلاسهای فضای مجازی برای مقابله با جنگ نرم، اعزام اکیپهای بسیج پزشکی به مناطق محروم، دیدار با ایثارگران و جانبازان، عطر افشانی مزار شهدا و... را از دیگر برنامه های هفته بسیج عنوان کرد.