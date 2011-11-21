نصب تابلوهای تبلیغات شهری بر بدنه تاکسی های تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین اظهار داشت: طرح نصب تابلوهای تبلیغات شهری بر روی تاکسی‌های تبریز، به عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی ترافیک کشور، با رونمایی از 50 پانل تبلیغاتی به طور آزمایشی در سطح شهر تبریز به مرحله اجرا در می‌آید.

وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: این طرح با هدف هم‌سان‌سازی تبلیغات محیطی و شهری، استفاده بهینه از بدنه تاکسی‌ها در تبلیغات محیطی و نیز کمک به درآمدزایی جنبی رانندگان تاکسی از سوی شهرداری تبریز در دستور کار قرار گرفته و با انجام رژه عمومی 50 دستگاه تاکسی مجهز شده به این تابلوها، از صبح فردا در شهر تبریز عملیاتی خواهد شد.

نوین همچنین از برنامه‌ریزی شهرداری تبریز برای تعمیم و پوشش کلی اجرای این طرح در آینده نزدیک بر روی تمامی تاکسی‌های شهر تبریز خبر داد و گفت: بخش اعظمی از درآمدهای حاصله از این مکانیزم تبلیغاتی به رانندگان تاکسی‌های درون‌شهری تبریز اختصاص خواهد یافت.

احداث 50 پارک و بوستان محلی در سطح شهر تبریز

شهردار تبریز در ادامه گفت: طی پنج سال گذشته 50 پارک و بوستان محلی بزرگ و کوچک از سوی شهرداری در نقاط مختلف شهر تبریز از سوی شهرداری احداث شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

نوین احداث این تعداد پارک و بوستان محلی را در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهری، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تفریح و نشاط عمومی شهروندان، کمک به حفظ و احیای محیط زیست شهری و تلاش برای کاهش آلودگی هوا ارزیابی کرد و گفت: تلاش برای توسعه و افزایش سرانه فضای سبز شهری یکی از اصلی‌ترین و محوری‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های کاری مدیریت فعلی شهرداری طی سال‌های گذشته بوده و در راستای تحقق این سیاست، شهرداری تبریز از طریق توسعه و افزایش تعداد پارک‌ها و بوستان‌های محلی، موفق به افزایش سرانه فضای سبز نیز شده است.

وی با اشاره به روند روبه رشد ایجاد پارک‌های محلی در سطح شهر تبریز، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته طی این سال‌ها، تعداد پارک‌ها و بوستان‌های محلی موجود شهر از 80 پارک در سال 85 به 130 پارک و بوستان محلی در حال حاضر افزایش یافته است.

شهردار تبریز به میانگین اعتبارات تخصیصی سالانه از سوی شهرداری برای اجرای طرح‌های توسعه فضای سبز اشاره و تصریح کرد: سالانه بالغ بر 200 میلیارد ریال از سوی شهرداری تبریز در حوزه فضای سبز شهری هرینه می‌شود.