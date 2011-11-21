تابلوهای غیرمجاز صنف آهن فروشان جنوب تهران جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح به منظور امنیت جانی شهروندان و رفع آلودگی بصری از امروز در شهرری آغاز شده و طی آن 361 مترمربع از تابلوهای غیرمجاز بازار بزرگ آهن فروشان جمع آوری شدند.

20 مورد تابلوی غیرمجاز که برخلاف ضوابط و مقررات سازمان زیباسازی شهر تهران بر روی پشت بام و عمود بر ملک واحدهای تجاری بازار آهن مکان نصب شده بود، از ضلع شمال غرب این مجتمع جمع آوری شد.

این اقدام در دومین مرحله از طرح جمع آوری تابلوهای غیرمجاز و به منظور تأمین امنیت جانی شهروندان صورت گرفته و در این روز مجموعاً 361 مترمربع از تابلوهای غیرمجاز از ضلع شمال غربی مجتمع آهن مکان جمع آوری شد.

در مرحله اول این طرح نیز 433 مترمربع از تابلوهای غیرمجاز ضلع غرب این مجتمع جمع آوری شد و با اجرای مرحله دوم این طرح مجموعاً 794 مترمربع از تابلوهای غیرمجاز جمع آوری شده است.

برنامه پاکسازی این مجتمع همچنان ادامه دارد و عدم توجه این واحدهای صنفی به تذکر و اخطارهای لازم باعث شد تا از طریق مراجع قضایی به جمع آوری این تابلوهای غیرمجاز اقدام شود.

این مجتمع بزرگ در بزرگراه آزادگان جنب پل شهید صنیع خانی قرار دارد و تمامی واحدهای صنفی آهن فروشان سطح شهر تهران به منظور رفع آلودگیهای ناشی از آن در سال 85 به این مجتمع منتقل شده است.