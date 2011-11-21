دیدار طلاب جوان روسیه با آیت الله نوری همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه 30 آبان بیش از 40 تن از طلاب روسیه در مسجد خاتم الانبیاء مسکو با آیت الله نوری همدانی دیدار و گفتگو کردند .

در این دیدار ابتدا دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا ن در روسیه و آقا سلکی به حاضران خیر مقدم گفتند .

حجت الاسلام سلکی گزارشی از فعالیت های جامعه المصطفی و وسعت فرهنگی کشور روسیه و تنوع فرهنگی این جامعه به ارئه کرد.

سپس چند روحانی و طلبه طی سخنانی یادآور شدند که در تاریخ روسیه این نخستین بار است که مرجعی از جهان شیعه به روسیه می آید .

آصف روحانی آذری مقیم مسکو و سید نقی از روحانیون داغستان و یوسف زاده از سن پترزبورگ و آنتون از روسیه و حاجی نظامی رئیس جمعیت اسلامی اهل البیت(ع) مسکو به بیان مطالب از حوزه کار خود پرداختند.

در ادامه مراسم آیت الله نوری همدانی درباره کسب علم و دانش صحبت کرد .

وی در سخنان خود هدایت مردم مانند وظیفه رسول گرامی اسلام (ص)، حضور در میان مردم و با مشکلات مردم همراه بودن، زمان شناس بودن و اطلاع از حوادث زمان را برای روحانیون یادآور شد.

نوری همدانی به تحولات منطقه و جهان اشاره کرد و ریشه بیداری اسلامی و جهانی را انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) دانست.

در ادامه این مراسم و پیش از نماز جماعت ظهر وعصر حجت الاسلام اسلامی رئیس موسسه اسلامی بعثت درباره این موسسه و فعالیت صحبت و طلاب را به تواضع در برابر مردم توصیه کرد.