به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر خبازها روز دوشنبه در مراسم تکریم از بازنشستگان افزود: حقوقی که بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت می کنند بسیار کمتر از سایر بازنشستگان است به طوریکه بازنشستگان ما سهمی از منابع عمومی ندارند.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، دولت 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته این در حالی است که قانون همسان سازی تاکنون اجرایی نشده و ما حق خودمان می دانیم که این امر را از مجلس و دولت مطالبه کنیم.

خبازها از ارسال سه نامه به رئیس جمهور برای اجرای قانون همسان سازی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون سه نامه ارسال کرده ایم در حالیکه هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.

وزارت رفاه نامه رئیس جمهور را پیگیری نمی‌کند

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده، رئیس جمهور دستور رسیدگی این موضوع را به وزارت رفاه داده است اما تاکنون از سوی این وزارتخانه توفیقی حاصل نشده است و جای تعجب است که آخرین نامه رئیس جمهور بعد از گذشت 5 ماه مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

وی به حقوق پایین مستمری بگیران اشاره کرد و افزود: فرد بازنشسته با 400 هزار تومان حقوق ماهانه که حتی کفاف تامین هزینه های اولیه یک خانواده را نیز نمی دهد چگونه می تواند از پس هزینه های سنگین زندگی برآید.

اجازه ندهید ناله های بازنشستگان به فریاد تبدیل شود

خبازها خطاب به مسئولان گفت: اجازه ندهید ناله های بازنشستگان به فریاد تبدیل شود. کارگران برای این کشور زحمات زیادی کشیده اند به همین دلیل نباید تمام منابع و اعتبارات به بازنشستگان لشکری و کشوری برسد و مستمری بگیران تامین اجتماعی از این منابع بی بهره باشند.

وی افزود: از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم از افراد بازنشسته حمایت کند و پیگیر مطالبات و حقوق این افراد باشد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی پیشنهاد کرد که در هیئت امنا و هیئت مدیره تامین اجتماعی و همچنین شورای عالی نمایندگانی از جامعه کارگری و بازنشستگان نیز حضور داشته باشند تا بتوانند در زمینه ارائه و رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

بازنشستگان سهمی از منابع عمومی ندارند

خبازها با طرح این سئوال که سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از منابع عمومی کجاست، گفت: برای بازنشستگان دیگر عائله مندی و همچنین منابع خاصی برای ارائه وام و تسهیلات دیگر در نظر گرفته می شود این در حالی است که بازنشستگان تامین اجتماعی از این موارد سهمی ندارند.

گلایه از حاضر نشدن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وی از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گلایه کرد و اظهار داشت: بازنشستگان برای اینکه به وزارت بهداشت منتقل نشده و با وزارت کار ادغام شوند بسیار تلاش کرده اند و حال که سه وزارتخانه در یکدیگر ادغام شده اند انتظار داشتیم که آقای شیخ الاسلام حداقل در این مراسم حضور پیدا می کرد و به درد و دل و مشکلات بازنشستگان گوش می داد.

خبازها تاکید کرد: به هیچ فرد و مدیری اجازه نخواهیم داد در امر درمان و بیمه تامین اجتماعی دخالت کند و فقط حق نظارت بر سازمان تامین اجتماعی وجود دارد نه دخالت.