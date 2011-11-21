اسناد تاریخی در دانشگاه آزاد همدان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به همت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شده است.

در این نمایشگاه بیش از 50 قطعه عکس تاریخی توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در کنار این نمایشگاه اسناد و عکسهای تاریخی همدان که برخی اسناد و تصاویر آن برای نخستین بار منتشر شده در معرض بازدید دانشجویان علاقمند قرار دارد.

این نمایشگاه تا سوم آذرماه از ساعت 9 تا 14 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان پذیرای علاقمندان است.