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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

اسناد تاریخی در دانشگاه آزاد همدان به نمایش درآمد

اسناد تاریخی در دانشگاه آزاد همدان به نمایش درآمد

همدان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و اسناد و عکسهای تاریخی در دانشگاه آزاد اسلامی همدان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به همت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شده است.

در این نمایشگاه بیش از 50 قطعه عکس تاریخی توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در کنار این نمایشگاه اسناد و عکسهای تاریخی همدان که برخی اسناد و تصاویر آن برای نخستین بار منتشر شده در معرض بازدید دانشجویان علاقمند قرار دارد.

این نمایشگاه تا سوم آذرماه از ساعت 9 تا 14 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان پذیرای علاقمندان است.

کد مطلب 1465402

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