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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

سالاری به مهر خبر داد:

مطالعات شبکه توزیع آب در 29 شهر سیستان و بلوچستان در حال بازنگری است

مطالعات شبکه توزیع آب در 29 شهر سیستان و بلوچستان در حال بازنگری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: مطالعات و بازنگری شبکه توزیع آب در 29 شهر استان در حال بازنگری است.

منوچهر سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مجموع 37 شهر در سیستان و بلوچستان شبکه توزیع آب 29شهرستان در حال بازنگری است که مطالعات هفت شهر پر جمعیت  تا پایان سالجاری به اتمام می رسد.

وی گفت: به دلیل رشد روز افزون جمعیت شهری و همچنین افزایش میزان تامین آب، این شرکت نسبت به مطالعات جدید و بازنگری شهرهای استان تا افق سال 1425هجری شمسی اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه مطالعات هفت شهر زاهدان، زابل، خاش، ایرانشهر، چابهار و کنارک با هزینه 25 میلیارد ریال تا پایان سالجاری به اتمام می رسد افزود: در حال حاضر مطالعات مرحله اول و دوم شهر زاهدان به پایان رسیده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان پیش بینی شاخص های جمعیت  براساس دوره های پنج ساله، مصرف سرانه، نیاز آبی و طراحی شبکه توزیع را از ملاک های سنجش و محورهای مهم در این مطالعات عنوان کرد و بیان داشت: با اتمام این طرح علاوه بر برنامه ریزی لازم به منظور تامین آب متناسب با رشد جمعیت تا سال 1415 شاهد توزیع عادلانه آب در سراسر استان خواهیم بود.

کد مطلب 1465407

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