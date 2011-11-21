مطالعات شبکه توزیع آب در 29 شهر سیستان و بلوچستان در حال بازنگری است

منوچهر سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مجموع 37 شهر در سیستان و بلوچستان شبکه توزیع آب 29شهرستان در حال بازنگری است که مطالعات هفت شهر پر جمعیت تا پایان سالجاری به اتمام می رسد.

وی گفت: به دلیل رشد روز افزون جمعیت شهری و همچنین افزایش میزان تامین آب، این شرکت نسبت به مطالعات جدید و بازنگری شهرهای استان تا افق سال 1425هجری شمسی اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه مطالعات هفت شهر زاهدان، زابل، خاش، ایرانشهر، چابهار و کنارک با هزینه 25 میلیارد ریال تا پایان سالجاری به اتمام می رسد افزود: در حال حاضر مطالعات مرحله اول و دوم شهر زاهدان به پایان رسیده است.