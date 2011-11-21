همایش سراسری مراقبتهای ویژه در دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که توسط دانشکده پیراپزشکی و با همکاری انجمن علمی پرستاران قلب ایران برگزار شده است، 33 مقاله به صورت سخنرانی و 80 مقاله به صورت پوستر در طول سه روز همایش ارائه می شود و 6 نفر از صاحب نظران نیز سخنران ویژه همایش خواهند بود.

در جلسه نخست این همایش پروفسور معصومعلی معصومی جراح قلب و عروق با عنوان نقش پرستار در تیم درمانی بخش های ویژه سخن گفت.

در ادامه این همایش، دکتر حمیدرضا سعیدی، محمدرسول توحیدنیا، دکتر محمدرضا حیدری و ژاله دزفولی منش تحت عناوین بررسی ضایعات مغزی بیماران ترومای متعدد ICU، رعایت اصول حفاظت دربرابر پرتو در بخش ویژه، نقش پرستار در بکارگیری کاتتر ورید ژگولار در ارزیابی بیماران و بررسی فراوانی الگوی حساسیت دارویی باسیل های گرم منفی عفونت های خونی سخنرانی کردند.