به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری امروز در اولین نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سئوالی مبنی بر نقطه مناسب برای نرخ ارز گفت: اگر سئوال شود که تثبیت قیمت ارز مهمتر است یا کاهش یا افزایش آن، باید گفت که تثبیت نرخ ارز در شرایط کنونی مناسب‌تر است چرا که افزایش یا کاهش ممکن است اثرات سوئی داشته باشد.

با تثبیت نرخ ارز موافقیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر نرخ ارز کاهش یابد برای آن دسته از تجاری خوب خواهد بود که کار واردات مواد اولیه و واسطه‌ای انجام می‌دهند و از سوی دیگر، تنظیم بازار و سرمایه گذاران در واحدهای تولیدی نیز سود خواهند برد.

وی تصریح کرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر افراد فوق، ذی‌نفعان دیگری هم دارد که افزایش نرخ ارز برای آنها مهم است و می توانند با افزایش نرخ ارز منافع بیشتری داشته باشند.

ثبت سفارش نارنگی و پرتقال ممنوع است

غضنفری گفت: ثبت سفارش واردات نارنگی و پرتقال ممنوع است و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت تمام موازین، تنها اجرا کننده درخواست‌های وزارت جهاد کشاورزی است چراکه این وزارتخانه طبق قانون بهره وری کشاورزی مسئول هرگونه سیاست گذاری در مورد واردات و صادرات میوه و محصولات کشاورزی است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کار واردات انجام نمی‌دهد، گفت: ثبت سفارش واردات هر کالایی از جمله نارنگی و پرتقال با مجوز رسمی از وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد و وزارت صنعت تنها کار اداری فرآیند واردات را انجام می دهد.

غضنفری گفت: بر اساس امار و اطلاعات دریافتی، ثبت سفارش واردات نارنگی و پرتقال ممنوع است ،اما در این میان بهتر است گمرک جمهوری اسلامی ایران بدون ذکر نام، آمار ثبت سفارش واردات میوه را منتشر کند.

خصوصی‌سازی خودرو همچنان در دستور کار

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت خصوصی سازی را اصل می‌داند و به آن پایبند است، چرا که مدیریت تولید از سوی بخش خصوصی را موثرتر می‌داند. البته در این میان تقسیم کار را میان دستگاههای دولتی نمی‌توان انکار کرد، چراکه ممکن است وزارت صنعت، فهرستی از واحدها را برای خصوصی سازی اعلام کند، اما سازمان خصوصی سازی به هر دلیلی از جمله پیدا نکرن مشتری دارای اهلیت، این کار را به تعویق اندازد، انگاه مقصر وزارت صنعت نیست.

وی در خصوص برخی ابهامات در مورد واگذاری سایپا اظهارداشت: اگر جریانی خصوصی سازی را دچار مشکل کرده است، منتظریم شورای رقابت نظر نهایی خود را اعلام کند.

غضنفری گفت: البته در این میان باید دستگاههای نظارتی نظر نهایی خود را اعلام کنند. اما به هرحال ما معتقدیم که تولید و تجارت در سیستم دولتی رونق نمی یابد و باید کار را به اهلش سپرد.

آمار اشتغالزایی صنعت و معدن

غضنفری در مورد میزان اشتغالزایی صورت گرفته در طرحهای صنعتی و معدنی و تجاری کشور خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، از ابتدای سال تاکنون در حوزه بازرگانی 140 هزار نفر و در حوزه صنعت 65 هزار نفر مشغول به کار شده اند.

کیفیت نان در سربالایی صعود

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد کیفیت نان نیز گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای نانوایی گفته شد که خود بروند و آسیابان مورد نظر خود را پیدا کرده و از او آرد بخرند، اما این موضوع با اینکه ممکن است آرد کیفی در بازار وجود نداشته باشد، متفاوت است.

غضنفری گفت: در سه ماه اخیر کیفیت نان روند رو به مطلوبیتی را دنبال کرده است و البته هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد ساختار معیوب تولید نان که تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وجود داشته است، از بین رفته ولی تا بهبود کامل آن زمان لازم است.

غضنفری گفت: نهایی شدن این ساختار و رسیدن به نقطه مطلوب، سه تا 4 سال زمان نیاز دارد.

آخرین وضعیت ارایه تسهیلات به تولید

غضنفری گفت: در 6 ماهه ابتدای سال جاری با استفاده از جزء د بند 6، تعداد 19 طرح به میزان 157 میلیون دلار مصوب شده است، ضمن اینکه 19 طرح دیگر در صنایع نوین به مبلغ 62 میلیارد ریال مصوب شده است، از سوی دیگر صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه سرمایه الکترونیک نیز 28 پروژه به ارزش 130 میلیارد ریال را تامین اعتبار کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ایمیدرو نیز از سال 81 تاکنون، 5.8 میلیارد دلار کمک به طرحها را صورت داده که 114 طرح را در حوزه فولاد، آلومنیوم، معدن و مس و سیمان تحت پوشش قرار می دهد.غضنفری رشد گشایش اعتبارات اسنادی ارزی را 27 درصد عنوان کرد.