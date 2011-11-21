ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های داماش گیلان و ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی سخت و دشواری را مقابل تیم ذوب آهن پیش رو داریم. ذوب آهن در هفته دوازدهم شکست سختی را در خانه تحمیل شده است، بنابراین برای این تیم بازی با داماش اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن است که از رشت با کسب امتیاز به اصفهان باز گردد.

وی همچنین درباره تیم ذوب آهن افزود: ذوب آهن طی چند سال اخیر همواره از تیم‌های مدعی لیگ ایران بوده است اما در این فصل نسبت به فصل گذشته دچار افت شده است و نتایجی که تیم ذوب آهن گرفته است، این موضوع را ثابت می کند. البته در فوتبال ایران شرایط تیم‌ها در هر بازی نسبت به بازی قبل فرق می کند.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان از غیبت آبشک و آقایی در دیدار با ذوب آهن به دلیل محرومیت خبر داد و تاکید کرد: می خواهیم در مقابل تیم ذوب آهن از شرایط میزبانی خود نهایت استفاده را برده و با شکست این تیم به روند روبه رشدمان ادامه دهیم.

قاسمپور در پاسخ به این پرسش که "آیا فکر می کردید حضورتان باعث چنین تحول مثبتی در تیم داماش شود؟"، خاطر نشان کرد: من از ابتدا مطمئن بودم که می توانم با حضورم در داماش به عنوان سرمربی تحولات مثبتی را در تیم داماش ایجاد کنم که خوشبختانه تا امروز تیم روند روبه رشدی را طی کرده است.

وی در ادامه افزود: امیدوارم در ادامه بازی‌های لیگ نیز فوتبال همچنان روی خوش خود را به ما نشان دهد چون هنوز راه سخت و طولانی را در پیش داشته و در دو پست با توجه به مشکلاتی که وجود دارد نیاز به جذب بازیکن داریم.

سرمربی تیم فوتبال داماش در خصوص مربیان منشوری نیز اظهار داشت: متاسفانه اقداماتی که در خصوص مربیان منشوری انجام شده "فرمالیته" بوده و می بینیم مربیانی که منشوری شده بودند خیلی راحت در لیگ فعالیت می کنند. این موضوع باعث می شود تا مربیانی که مانند من سالم در فوتبال کار می کنند احساس کنند از غافله عقب مانده اند!

دیدار تیمهای داماش گیلان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا سه شنبه به میزبانی باشگاه گیلانی در ورزشگاه عضدی شهر رشت برگزار می شود.