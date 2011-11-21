مدیران از جانبداری در انتخابات مجلس پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه ستاد انتخابات کرج، نقش کمیته های هشتگانه نهمین دوره انتخابات مجلس شوراری اسلامی در این شهرستان را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: به منظور برگزاری هرچه بهتر این انتخابات کمیته های مختلفی از جمله؛ کمیته اجرایی، هماهنگی بین بخش ها، امنیتی، اطلاع رسانی ،حقوقی، پشتیبانی و تدارکات، فن آوری و اطلاعات و آموزش تشکیل شده است که نقش بسیار مهمی را در برگزاری این دوره از انتخابات ایفا می کند.



وی افزود: فرمانداری کرج هیچ گرایشی به هیچ یک از کاندیداهای این شهرستان ندارد بنابراین با توجه به این نکته مهم آنچه بسیار حائز اهمیت است صیانت از آراء مردم که باید به جد مورد توجه روسای کمیته ها و مسئولان برگزاری انتخابات قرار گیرد.



با مدیران متخلف برخورد قانونی می شود



رئیس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کرج در ادامه سخنان خود با تاکید بر توجه مدیران به رویکرد بی طرفانه در انتخابات تصریح کرد: بر اساس این رویکرد لازم است تمامی مدیران شهرستان به دور از هرگونه جانبداری و حمایت تمامی تلاش خود را در جهت برگزاری هرچه باشکوهتر این دوره از انتخابات به کار گمارند.



وی یادآور شد: در حال حاضر تمامی فعالیت های کاندیداهای احتمالی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دقت رصد می شود که امید می رود با همکاری و تعامل بیش از پیش این عزیزان شاهد انتخاباتی آگاهانه از سوی مردم باشیم.



ایران نژاد افزود: با فعالیت مناسب هیات های نظارت و بازرسی انتخابات اقدامات مناسبی صورت گرفته است که منجر به برگزاری هرچه مطلوب تر این انتخابات خواهد شد.



گفتنی است در ادامه این جلسه روسای کمیته های مختلف انتخابات گزارشی از عملکرد خود ارائه کرده و در راستای پیش بینی امکانات و تجهیزات مورد نیاز به بحث و تبادل نظر پرداختند.