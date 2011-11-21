افتتاح 15 طرح بهسازی و زیباسازی شهرداری ارومیه طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ عبدی دوشنبه در نشست خبری افزود: بهسازی میدان شهدا با 340 میلیون ریال، بازسازی میدان ولایت فقیه با 150 میلیون ریال و ایجاد آبنمای حاشیه رود خانه ای با 60 میلیون ریال در پارک الغدیر جنب پل نبوت از جمله طرحهای آماده افتتاح در دهه فجر امسال شهرداری ارومیه هستند.

وی با اشاره به در دست بازسازی بودن میدان دفاع مقدس ارومیه با اختصاص اعتباری بالغ بر 230 میلیون ریال، بیان داشت: همچنین خرید و نصب 10 دست وسایل بدنسازی، نصب 12مجموعه وسایل بازی کودکان با پیشرفت فیزیکی 90 درصد و با هزینه اعتبار سه هزار و 200 میلیون ریال دیگر طرحهایی در دست اجرا برای افتتاح در این دهه در ارومیه است.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه از اتمام ترمیم نور پردازی زیر گذر شهید قهاری و زیر گذر ولیعصر با هزینه 18 میلیون ریال خبر داد و اظهار داشت: 150 عدد نیمکت با 525 میلیون ریال و ساخت پلهای فلزی، خرید و نصب 12 عدد پرچم LED با 41 میلیون ریال در حال اتمام است.

عبدی در ادامه با اشاره به اینکه خرید و نصب لوح سنگی بلوار نبوت با 50 میلیون ریال هزینه در انتهای البرز- بلوار ولایت، خرید سطل زباله فلزی با هزینه 300 میلیون ریال نیز در دست اقدام است، ادامه داد: طراحی و احداث آبنمای موزیکال با یک هزار و 500 میلیون ریال و آبشارپارک جنگلی با هزار میلیون ریال هزینه طی دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند.

این مسئول ادامه داد: رنگ آمیزی دیوارها و آبنمای سطح شهر با اختصاص اعتباری بالغ بر 604 میلیون ریال، نور پردازی پل نبوت، عطایی، پنجراه و دانشکده با سه هزار و 500 ریال، احداث و نصب پانلهای آگهی با 411 میلیون ریال از دیگر طرحهای آماده افتتاح در این ایام است.

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری ارومیه هم در این نشست از هزینه چهار میلیارد و 700 میلیون ریال جهت توسعه و بهسازی میدان میوه و تره بار ارومیه خبر داد و گفت: این طرح نیز همزمان با دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

رضا جلیل زاده با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح هم اکنون با 30 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است، ادامه داد: احداث 9 غرفه عرضه و فروش میوه، پوشش بتنی کانال آب داخل محوطه، احداث 12 چشمه سرویس بهداشتی و محوطه سازی و آسفالت فاز دو میدان ازجمله طرح های درحال اجرای میدان میوه و تره بار ارومیه است.