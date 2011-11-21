تأمین آب استانهای ساحلی تنها با نمک زدایی امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی رازقی پیش از ظهر دوشنبه در پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست گفت: در حال حاضر روش های تصفیه مدرن برای تبدیل آب شور به شیرین در بسیاری از کشورها رایج است اما در کشور ما تنها از سیستم نمک زدایی که به اشتباه به آن سیستم آب شیرین کن گفته می شود، استفاده می کنیم.

به گفته وی، این روش به دلیل تولید بسیار زیاد پساب روش خیلی مقرون به صرفه و همگام با محیط زیست نیست و بایستی استفاده از روش را تنها به 30 تا 40 درصد کل آب مورد نیاز استانهای ساحلی اختصاص داد و بقیه حجم مورد نیاز آنها را با استفاده از روشهای تصفیه نوین تولید کرد.

رازقی اظهار داشت: با توجه به کمبود منابع آب در ایران یکی دیگر از روشهایی که ضرورت اجرای آن به شدت احساس می شود، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی است.

وی با بیان اینکه این اقدام در ایران تاکنون حتی به صورت پایلوت نیز انجام نشده تصریح کرد: این در حالیست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال حاضر آب شرب از آب مورد نیاز مصارف بهداشتی کاملاً جدا از یکدیگر هستند.

به گفته وی، پیش از اجرای این روش فرهنگ سازی و آماده کردن اذهان عمومی برای پذیرش این مهم بسیاری ضروریست.

رازقی استفاده مجدد از آب و پسآب، کاهش سرانه مصرف آب با فرهنگ سازی و نیاز جدی دستگاههای مختلف اجرایی به نیروی متخصص آگاه به مسائل زیست محیطی را از دیگر ضرورتهای محیط زیست کشور دانست و افزود: محیط زیست اجتماعی یعنی اینکه هریک از افراد جامعه مانند یک مهره برای راه اندازی یک ماشین طبیعی در نظر گرفته شود.