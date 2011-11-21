ادب قرآنی در گفتگو/ رهبران دینی از وقوع جنگ فرهنگی جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست دینی مرکز گفتگوهای ادیان با شورای روابط اسلامی- مسیحی کویت از مجموعه نشستهای "زمینه های همکاری مشترک اسلامی- مسیحی در خاورمیانه" صبح دوشنبه 30 آبان ماه با حضور جمعی از اندیشمندان ایران و کویت در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در این نشست به تشریح "جایگاه اخلاق و ادب قرآنی در گفتگوی ادیان" پرداخت و گفت: اگر قرآن را به عنوان کتاب آسمانی مورد پذیرش همه ادیان بدانیم کما اینکه قرآن به کتب آسمانی دیگر اعتراف کرده است و اگر مبنای سخن را در گفتگو اصول قرآن قرار دهیم، بسیاری از مشکلات در گفتگوها حل خواهد شد.

وی خطاب به هیئت مسیحی گفت: اگر می خواهید گفتگویی آغاز کنید باید بدانید که قرآن 14 قرن قبل گفتگو را با آیه شریفه " قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ" آغاز کرده است و در آغاز سوره بقره ایمان به قرآن و ایمان به کتابهای آسمانی پیش از قرآن از علائم مؤمن عنوان شده است.

وی افزود: ادب قرآنی به ما یاد داده که در مقابل دیگران خود را برابر و یا برتر از او ندانیم بلکه خود را پایین‌تر فرض کنیم و اگر گفتگویی بین اسلام و مسیحیت می‌خواهد شکل گیرد باید ویژگی‌های ادب قرآنی را در گفتگوها رعایت کنیم.



حجت الاسلام نواب با بیان آیاتی از قرآن تاکید کرد: قرآن از اینکه بدون برهان سخن بگوییم به شدت ما را نهی کرده است و معتقدم که در انجیل هم چنین است. چرا ما به برادران مسیحی نسبت‌هایی می‌دهیم که در کتاب و اعتقادات آنها نیست؟ در میان مسلمانان بر تحریف شدن انجیل تاکید می‌شود و این در حالی است که هیچ مسیحی معتقد به این مسئله نیست که تمام انجیل وحی مُنزل است بلکه انجیل مرکب از سیره مسیحی است، البته در انجیل کلماتی نیز از طرف خدا به حضرت مسیح(ع) وحی شده است.



وی افزود: امروز متاسفانه در جهان غرب و مسیحیت جنگ صلیبی فرهنگی علیه وجود پیامبر(ص) اسلام و همه مقدسات جهان اسلامی ایجاد شده و این کار ما اهل دین و دانش است که از این حرکت‌های عوامانه جلوگیری کنیم.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با اشاره به جایگاه حضرت عیسی(ع) و حضرت مریم(س) در اسلام و به ویژه در میان مسلمانان ایرانی تاکید کرد: در تاریخ اسلام و ایران نمی‌توانید جسارتی به یکی از پیامبران الهی را بیابید و این ادب و اخلاق قرآنی از آغاز طفولیت بر ما حاکم بوده است. ما و شما یک وظیفه سنگین بر دوش داریم که از پیدایش جنگ فرهنگی جدید جلوگیری کنیم.



به گزارش مهر؛ در این نشست دکتر زهیرالمحمید دبیرکل شورای روابط مسیحی- اسلامی کویت نیز طی سخنانی با تقدیر از مسئولان ایرانی برگزارکننده این نشست گفت: اساس گفتگو باید بر خرد و حکمت استوار باشد و این گفتگو به سود بشر خواهد بود.



وی با اشاره به ابتکار عمل ایران در شکل‌گیری گفتگوی تمدن‌ها و تعیین سال 2001 به این عنوان از سوی سازمان ملل تاکید کرد: از آن زمان گفتگوهای زیادی در کشورهای مختلف در میان ادیان برگزار شد اما این پرسش مطرح است که چقدر ما برای تغییر فرهنگ از این گفتگوها بهره گرفته‌ایم؟ آنچه مهم است نحوه فعال کردن این گفتگوها است و اینکه آن را در میان مردم خود پیاده کنیم تا فرهنگ روزمره میان همه پیروان بشریت باشد.



دکتر المحمید با اشاره به جایگاه صلح برای دفع ظلم در آموزه‌های اسلامی و مسیحی افزود: در قرآن کریم علاوه بر بحث صلح و احترام به عهدنامه‌ها آیات زیادی برای مبارزه با ظلم و اقامه عدل وجود دارد. همچنین دیانت ابراهیمی مسیحی داعیه‌دار صلح به همان مفهوم اسلامی است به همین دلیل پیروان مسیحی وظیفه دارند از ستمدیدگان در حرف و عمل حمایت کنند که نمونه آن‌ مسئله فلسطین است.



دبیرکل شورای روابط مسیحی- اسلامی کویت تاکید کرد: آنچه ما نیاز داریم یک اقدام حقیقی است که این گفتگو را به عمل هدایت کنیم یعنی برنامه‌های علمی در سطح فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی و ... را ارائه دهیم.



وی در ادامه به 7 اقدام عملی برای گفتگوی اسلامی- مسیحی در خاورمیانه اشاره کرد و سخنان خود را با چند توصیه از جمله تأسیس شورای همکاری اسلامی- مسیحی به عنوان یک جامعه جهانی مدنی در کشورهای غربی و شرقی، فعال کردن اقدامات پیشنهادی به صورت مشترک اسلام و مسیحیت و برقراری روابط عملی میان شوراهای مختلف اسلامی- مسیحی در کشورهای مختلف به پایان رساند.