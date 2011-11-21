توجه ویژه به خانواده معظم شهدا وظیفه تمامی اقشار جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در دیدار از خانواده معظم شهیدان ناحی و خانواده جانباز سرافراز رضا احمدی، اظهار داشت: آرامش و افتخار امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا و ایثارگری رشید مردانی است که در طول سال های دفاع مقدس از این مرز و بوم حراست کردند.

وی افزود: خانواده شهدا و جانیازان به عنوان اقشاری که با صبر و آرامش خود امنیت را برای مردم رقم زدند از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردارند بنابراین جمعیتی ارزشمندتر از آنان در جامعه وجود ندارد.

وی یادآور شد: اگر اینان نبودند مشخص نبود امروز زیر چکمه ی چه کسانی بودیم. در این راستا باید قدردان این قشر معزز باشیم.

رسیدگی به مشکلات درمانی خانواده شهدا و ایثارگران ضروری است

فرماندار کرج در ادامه سخنان خود با بیان این که رسیدگی به مشکلات درمانی خانواده شهدا و ایثارگران ضروری است، یادآور شد: باید امکانات و اعتباراتی پیش بینی شود که خانواده این عزیزان به ویژه جانبازان برای مداوای خود از امکانات و خدمات مناسب پزشکی استفاده کنند.

وی گفت: توجه و تکریم در ادبیات و فرهنگ اسلامی وایرانی از جمله محاسنی است که امید می رود با توجه بیش از پیش مسئولان و مردم شاهد ترویج آن در جامعه باشیم.

در این دیدار معاون سیاسی و انتظامی فرماندار، رئیس حوزه فرماندار، مشاور فرماندار در امور ایثارگران و جانبازان و مدیر روابط عمومی فرماندار شهرستان را همراهی کردند.







