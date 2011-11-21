به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ا‌لله دکتر سید مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در نشست "همکاری اسلامی- مسیحی؛ از ایمان مشترک تا اقدام مشترک" که دوشنبه 30 آبان با حضور جمعی از اندیشمندان مسیحی کویت در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد با عنوان "اخلاق محور اصلی تقریب بین ادیان" سخنرانی کرد.

وی محور اصلی ادیان الهی را ساختن و تربیت بشر خواند و افزود: ادیان الهی با مکتب های تربیتی غیردینی تفاوت اصیلی دارند. مکاتب تربیتی هم مدعی همین موضوع هستند و شاید در بعضی جنبه‌ها نیز موفق باشند اما این مکتب‌ های تربیتی مبتنی بر ساختن انسان در متن اجتماع و تاثیرپذیری او از آداب و رسوم اجتماعی است. اما در ادیان الهی تربیت انسان بر مبنای معرفت هستی است.

وی با تأکید بر اینکه "معرفت" انسان را هم در جنبه فردی و هم در جنبه اجتماعی می‌سازد، افزود: در جنبه فردی آدمی با جهان بینی الهی تربیت می‌شود و دل در گرو حب الهی می نهد و در جنبه اجتماعی انسان خود را در کنار سایر موجودات جزئی از هستی می‌داند و هرگز سایر موجودات را طعمه و ابزار لذت مادی خویش قرار نمی‌دهد.

آیت‌الله محقق داماد تاکید کرد: ‌در قرآن- و شاید در انجیل- معرفت الهی و اخلاق انسانی و اجتماعی کاملاً‌ با یکدیگر آمیخته است اما در مکتب‌های اخلاقی غیردینی این گونه نیست. مکتب های دینی اخلاق و رفتار انسانی را در کنار موجودات متصل به نحوه معرفت او نسبت به خالق می‌دانند. از نظر قرآن جهان بینی کامل انسان را متخلق می‌کند.

عضو فرهنگستان علوم با قرائت آیاتی از قرآن یادآور شد: در قرآن شناخت خدا و هستی در کنار حب به همسایه، پدر و مادر، حب مساکین و ... قرار گرفته است. قرآن مکرراً اصولی را به عنوان اخلاق جهانی پیشنهاد کرده که در یک مورد به آن اصول عنوان جالب "حکمت"داده است. در قرآن پیامبر اسلام(ص) حامل حکمت و کتاب معرفی شده که این نکته عجیبی است.

عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران تاکید کرد: معتقدم که چنانچه پیروان ادیان الهی حول محور اصول اخلاقی با یکدیگر توافق کنند و بر آن پای فشارند نه تنها هرگز اصطکاکی مطرح نمی‌شود بلکه می‌توانند با اتحاد و همزیستی، مربیان و معلمان و حاملان رسالت انبیای الهی نسبت به اصول اخلاقی انسانی در جهان بی‌اخلاق معاصر باشند.

وی تاکید کرد: متأسفانه امروز دنیا گرفتار بیماری بی‌اخلاقی است و ما دوران انحطاط اخلاق را تجربه می‌کنیم و این گناه به گردن معلمان ادیان است که به جای اینکه پیرو رسالت انبیای الهی باشند و در مقابل حمله این بی اخلاقی بایستند، به اصطکاکهای داخلی یکدیگر می پردازند.

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم افزود: اولین اصل اصول اخلاقی احترام متقابل است اگر عیسی(ع) تعلیمات خود را بر پایه محبت قرار داده اما این واژه در قرآن مؤکدتر از"حب" آمده است و آن "مودت" است. مودت تجلی‌گاه یکی از نام‌های حسنای الهی به نام "ودود" است که در یکجا و در سوره هود به آن اشاره شده که به معنی "دوستی گستر" است.

آیت الله محقق داماد تأکید کرد: میان ما و مسیحیت نه محبت بلکه بالاتر مودت جاری است. اگر اصل مودت را اصل اولیه اخلاقی قرار دهیم در قرآن‌ مودت به نزدیکان، همسایگان نزدیک و دور و ... تاکید شده است و اگر ما براساس اصول اخلاقی بیانیه مشترکی تنظیم کنیم و بر این اصول تاکید داشته باشیم آنگاه به جای اصطکاک مودت بین ما حاکم خواهد شد.

به گزارش مهر، دکتر کامیلو بالین یکی از اندیشمندان هیئت مسیحی کویت نیز در این نشست در مورد "محتوای کتب درسی تربیت دینی" به سخنرانی پرداخت و بر لزوم تدوین کتاب‌هایی با هدف ترویج نقاط مشترک ادیان و روشنگری نسبت به اعتقادات مسلمانان و مسیحیان تاکید کرد و گفت: شایسته است از هرگونه توهین و ایجاد بدفهمی از ادیان در کتب درسی دینی مسیحی و اسلامی پرهیز شود.