  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

سه روستای گناوه در محاصره سیلاب/ باران تا چهارشنبه ادامه دارد

سه روستای گناوه در محاصره سیلاب/ باران تا چهارشنبه ادامه دارد

گناوه - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی گناوه گفت: باران شدید امروز دوشنبه در این شهرستان باعث شده تا بر اثر آن سه روستای کلر، کمالی و شول با دو هزار نفر جمعیت در محاصره سیلاب قرار گیرند.

ضرغام مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق اعلام هواشناسی از ساعت یک بامداد تا ساعت صبح امروز 72 میلیمتر باران در این شهرستان باریده است.

وی افزود: مسئولان بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و هلال احمر برای بررسی خسارت و کمک به آسیب دیدگان به این روستاها رفته اند.

بخشدار مرکزی گناوه گفت: علاوه بر بارندگی وزش باد شدید هم باعث شکسته شدن پایه های برق و قطعی برق در برخی مناطق گناوه شده است.

باران تا چهارشنبه ادامه دارد

کارشناس هواشناسی استان بوشهر نیز به مهر گفت: امروز در مناطق شمالی و مرکزی استان شاهد بارش باران خواهیم بود و فردا این بارندگیها که گاهی به صورت رگبار همراه با رعد و برق و وزش باد است در شمال و مرکز استان شدیدتر می شود.

زهرا راستگو افزود: پیش بینی می شود این بارندگیها موجب آب گرفتگی معابر و اختلال در رفت و آمد شود.

وی اظهارداشت: سامانه بارش زا چهارشنبه از جنوب استان خارج می شود و با وزش جریانهای سرد شمال غربی دمای هوا از این روز کاهش محسوسی می یابد.

کد مطلب 1465429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها