سه روستای گناوه در محاصره سیلاب/ باران تا چهارشنبه ادامه دارد

ضرغام مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق اعلام هواشناسی از ساعت یک بامداد تا ساعت صبح امروز 72 میلیمتر باران در این شهرستان باریده است.

وی افزود: مسئولان بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و هلال احمر برای بررسی خسارت و کمک به آسیب دیدگان به این روستاها رفته اند .

بخشدار مرکزی گناوه گفت: علاوه بر بارندگی وزش باد شدید هم باعث شکسته شدن پایه های برق و قطعی برق در برخی مناطق گناوه شده است .

باران تا چهارشنبه ادامه دارد

کارشناس هواشناسی استان بوشهر نیز به مهر گفت: امروز در مناطق شمالی و مرکزی استان شاهد بارش باران خواهیم بود و فردا این بارندگیها که گاهی به صورت رگبار همراه با رعد و برق و وزش باد است در شمال و مرکز استان شدیدتر می شود.

زهرا راستگو افزود: پیش بینی می شود این بارندگیها موجب آب گرفتگی معابر و اختلال در رفت و آمد شود.