6.3 میلیون قطعه جوجه گوشتی در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مقصودلو ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: میانگین جوجه ریزی در سال 89 در استان معادل 500 هزار قطعه در هر ماه بوده است که بدین ترتیب پیش بینی می شود تولید گوشت مرغ به بیش از 11 هزار و 500 تن خواهد رسید.

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: میزان جوجه ریزی گوشتی مرغداریهای استان در مهر سالجاری بالغ بر شش میلیون و 300 هزار قطعه رسید که در طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است.



وی بیان داشت: صنعت طیور یکی از حوزههای اشتغالزا در کشور بشمار می رود و در همین راستا سرمایه گزاری های فراوان صورت گرفته است و مهمتر اینکه این صنعت با امنیت و سلامت جامعه گره خورده است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان اعلام کرد: شرایط طرح بیمه زنبور عسل شامل حق بیمه ، تعرفه سهم و زنبوردار و سهم دولت و حداکثر غرامت پرداختی در گزینه های مختلف آشنایی از سوی صندوق بیمه کشاورز برای سال زراعی 91-90 مشخص شده است.



مقصودلو افزود: بیمه زنبور عسل شامل 3 گزینه است که حداکثر غرامت به زنبور داران بابت خسارت به کلنی و کندو بالغ بر یک میلیون ریال اعلام شده است که حدود 77 درصد حق بیمه بصورت یارانه از طرف دولت والباقی توسط زنبور دارپرداخت می شود.



وی به زنبور داران استان توصیه کرد: هر چه سریعتر برای کسب اطلاعات بیشتر و بیمه کردن «زنبور عسل و کندو» به شعبات بانک کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند.