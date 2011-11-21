337 هزار خانوار در استان قزوین سرشماری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منوچهر حیاتی از اتمام عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قزوین خبر داد و گفت: در مدت 20 روزه عملیات اجرای طرح، تعداد 337 هزار خانوار استان سرشماری شدند.

حیاتی افزود: از این تعداد 330 هزار خانوار فرم های مخصوص به آنها تکمیل شده و حدود هفت هزار خانوار نیز به عنوان خانوار غایب تلقی شده اند.

وی با اشاره به تکمیل فرم های مربوط به خانوارهای غایب که حدود دو درصد از خانوارهای استان را تشکیل می دهند اظهارداشت: از مجموع خانوارهایی که سرشماری شده اند 246 هزار خانوار در مناطق شهری استان ساکن هستند که 73 درصد کل خانوارها را شامل می شوند.

حیاتی تصریح کرد: 91 هزار خانوار نیز در مناطق روستایی استان ساکن هستند که 27 درصد جمعیت کل خانوارهای استان را تشکیل می دهند.

قائم مقام اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قزوین بیان کرد: از مجموع کل خانوارهای استان 44 هزار خانوار در شهرستان بویین زهرا، 47 هزار و500 خانوار در شهرستان تاکستان، 161 هزار خانوار در شهرستان قزوین، 26 هزار خانوار در شهرستان آبیک و 58 هزار خانوار در شهرستان البرز مورد سرشماری قرار گرفته اند.

