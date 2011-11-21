سه خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مسابقات قهرمانی رزم آوران بانوان استان همدان اعلام شد.

در این مسابقات رزم آوران در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان از شهرستان‌های تابعه استان همدان با هم به رقابت پرداختند.

در پایان در رده سنی نونهالان در 10 وزن نسرین هاشمی‌، ستایش فرق‌گذاری، فاطمه زنگنه، مائده سلطانی، فاطمه بختیاری، سپیده سلگی، هانیه سایه وند، عاطفه براتی، آرزو غفاری و مینا سلگی برتر شدند.

در رده سنی نوجوانان مهری علی آبادی، مژگان غفاری، فرنوش توکلی، پرستو میرزائی، فائزه فشی و راضیه زرینی منتخب شدند.

در رده سنی جوانان نیز مریم امیدی، نسترن مهرجو، هما فقیهی، مرضیه تیموری، زهرا ابراهیم خانی، هاجر هوشمندپور، معصومه رضایی، ناهید سیاوشی و نسیبه صفری به مقام‌های اول وزن خود دست یافتند.

بانوی سنگنورد همدانی به مسابقات آسیایی دعوت شد

بانوی سنگنورد همدانی به تیم ملی سنگنوردی اعزامی ‌به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شد.

در ترکیب تیم ملی سنگنوردی اعزامی ‌به مسابقات قهرمانی آسیا در چین و در رده سنی بزرگسالان مشخص در رشته بولدرینگ نام نگار ورشوچی از همدان دیده می‌شود.

ورشوچی در مسابقات جهانی ایتالیا خوش درخشید و در بین سنگنوردان آسیایی در رده چهارم قرار گرفت.

این رقابت‌ها در رده سنی بزرگسالان به میزبانی چین و در دو بخش زنان و مردان برگزار می‌شود.

راهیابی سه نوجوان ملایری به کارگاه آموزش وزنه برداری

سه نوجوان ملایری به کارگاه آموزش وزنه‌برداری آکادمی ‌ملی المپیک راه یافتند.

حسین بیات، علی زنگنه و شهاب غیاثوند سه نفر از وزنه‌برداران نوجوانان ملایری به مربیگری رضا تنها و سرپرستی کامران روزبه به آکادمی ‌ملی المپیک و شرکت در کارگاه آموزشی وزنه برداری اعزام شدند.

در این کلاس، تغذیه، تکنیک وزنه برداری و اصول تمرین آموزش داده می‌شود.