مخازن ذخیره آب شرب سرایان ضدعفونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ندایی جوان در بازدید از مخازن ذخیره آب سرایان اظهارداشت: در این عملیات ابتدا مخازن به طور کامل تخلیه شد و بعد از برس کشی سقف و دیوارها و لایروبی کف مخزن به کمک ماشین آتش نشانی و فشار آب، شستشو صورت گرفت.
وی ادامه داد : بعد از گندزدایی کلیه قسمتها، مخازن با آب تمیز شستشو شده و مخازن برای استفاده مجدد آبگیری شد.
سرپرست امور آب سرایان عنوان کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته و پیش بینی تمهیدات لازم ، در زمان شستشوی مخازن، هیچگونه مشکلی در تأمین آب مورد نیاز مشترکین به وجود نیامده است.
به گفته ندایی جوان این اقدام با نظارت مراکز بهداشت این شهرها و همکاری شهرداری و آتش نشانی صورت گرفته است.
نظر شما