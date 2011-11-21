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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

مخازن ذخیره آب شرب سرایان ضدعفونی شد

مخازن ذخیره آب شرب سرایان ضدعفونی شد

سرایان - خبرگزاری مهر: سرپرست امور آب و فاضلاب سرایان گفت: در راستای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی، مخازن ذخیره آب شهرهای سرایان، آیسک و سه ‌قلعه به میزان چهار هزار مترمکعب ضدعفونی شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، علی ندایی جوان در بازدید از مخازن ذخیره آب سرایان اظهارداشت: در این عملیات ابتدا مخازن به طور کامل تخلیه شد و بعد از برس‌ کشی سقف و دیوار‌ها و لایروبی کف مخزن به کمک ماشین‌ آتش ‌نشانی و فشار آب، شستشو صورت گرفت.

وی ادامه داد : بعد از گندزدایی کلیه  قسمت‌ها، مخازن با آب تمیز شستشو شده و مخازن برای استفاده مجدد آبگیری شد.

سرپرست امور آب سرایان عنوان کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته و پیش بینی تمهیدات لازم ، در زمان شستشوی مخازن، هیچگونه مشکلی در تأمین آب مورد نیاز مشترکین به وجود نیامده است.

به گفته ندایی جوان این اقدام با نظارت مراکز بهداشت این شهرها و همکاری شهرداری و آتش نشانی صورت گرفته است.

کد مطلب 1465443

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