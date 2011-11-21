مخازن ذخیره آب شرب سرایان ضدعفونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ندایی جوان در بازدید از مخازن ذخیره آب سرایان اظهارداشت: در این عملیات ابتدا مخازن به طور کامل تخلیه شد و بعد از برس‌ کشی سقف و دیوار‌ها و لایروبی کف مخزن به کمک ماشین‌ آتش ‌نشانی و فشار آب، شستشو صورت گرفت.

وی ادامه داد : بعد از گندزدایی کلیه قسمت‌ها، مخازن با آب تمیز شستشو شده و مخازن برای استفاده مجدد آبگیری شد.

سرپرست امور آب سرایان عنوان کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته و پیش بینی تمهیدات لازم ، در زمان شستشوی مخازن، هیچگونه مشکلی در تأمین آب مورد نیاز مشترکین به وجود نیامده است.

به گفته ندایی جوان این اقدام با نظارت مراکز بهداشت این شهرها و همکاری شهرداری و آتش نشانی صورت گرفته است.