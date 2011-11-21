نمایشگاه کتاب در کتابخانه صاحب الزمان نیکشهر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه نیکشهر ظهر دوشنبه پس از بازدید از غرفه های این نمایشگاه اظهار داشت: کتابخوانى باید مثل خوردن و خوابیدن، در زندگى مردم وارد شود.

حجت الاسلام احمد لطفیان سرگزی گفت: تاکید اسلام براین است که محیط جامعه اسلامى مثل یک مدرسه، محیط تعلیم و تعلم باشد.

وی افزود: کتابخوانى باید به عنوان یک سیره و سنت بین مردم رایج شود.

وی ضمن تشکر از کتابداران اظهار داشت: کار فرهنگی علاوه بر تلاش و پشتکار نیاز به صبر و حوصله دارد تا ثمره اش آشکار شود.

این نمایشگاه علاوه بر تازه های کتاب دارای غرفه های نقاشی، قصه گویی و مسابقه قصه گویی و داستان نویسی است.