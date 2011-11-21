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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

نمایشگاه کتاب در کتابخانه صاحب الزمان نیکشهر برپا شد

نمایشگاه کتاب در کتابخانه صاحب الزمان نیکشهر برپا شد

نیکشهر - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه تازه های کتاب در محوطه کتابخانه صاحب الزمان نیکشهر برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه نیکشهر ظهر دوشنبه پس از بازدید از غرفه های این نمایشگاه اظهار داشت: کتابخوانى باید مثل خوردن و خوابیدن، در زندگى مردم وارد شود.

حجت الاسلام احمد لطفیان سرگزی گفت: تاکید اسلام براین است که محیط جامعه اسلامى مثل یک مدرسه، محیط تعلیم و تعلم باشد.

وی افزود: کتابخوانى باید به عنوان یک سیره و سنت بین مردم رایج شود.

وی ضمن تشکر از کتابداران اظهار داشت: کار فرهنگی علاوه بر تلاش و پشتکار نیاز به صبر و حوصله دارد تا ثمره اش آشکار شود.

این نمایشگاه علاوه بر تازه های کتاب دارای غرفه های نقاشی، قصه گویی و مسابقه قصه گویی و داستان نویسی است.

کد مطلب 1465446

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