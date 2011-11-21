اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه به مناسبت هفته بسیج و نکوداشت بسیجیان استان همدان انجام می شود.
وی در ادامه افزود: امسال تعداد بازدیدکنندگان از مکانهای دیدنی استان همدان دو میلیون و 800 هزار نفر بوده که از این تعداد دو میلیون نفر از موزهها بازدید کردهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان یاداور شد: در این روز بازدید از یک موزه در شهر ملایر، چهار موزه در همدان و یک موزه در تویسرکان برای عموم رایگان خواهد بود.
وی افزود: بازدید از یک موزه در کبودراهنگ، یک موزه در نهاوند و یک موزه در اسدآباد نیز در روز جمعه چهارم آذرماه رایگان خواهد بود.
بیات یادآور شد: در بین مکانهای دیدنی و موزهها غار علیصدر و آرامگاه بوعلی سینا به ترتیب مقام اول و دوم را دارند و بازدید از موزه تپه هگمتانه نیز رتبه چهارم را داراست.
نظر شما