اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه به مناسبت هفته بسیج و نکوداشت بسیجیان استان همدان انجام می شود.

وی در ادامه افزود: امسال تعداد بازدیدکنندگان از مکان‌های دیدنی استان همدان دو میلیون و 800 هزار نفر بوده که از این تعداد دو میلیون نفر از موزه‌ها بازدید کرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان یاداور شد: در این روز بازدید از یک موزه در شهر ملایر، چهار موزه در همدان و یک موزه در تویسرکان برای عموم رایگان خواهد بود.

وی افزود: بازدید از یک موزه در کبودراهنگ، یک موزه در نهاوند و یک موزه در اسدآباد نیز در روز جمعه چهارم آذرماه رایگان خواهد بود.

بیات یادآور شد: در بین مکان‌های دیدنی و موزه‌ها غار علیصدر و آرامگاه بوعلی سینا به ترتیب مقام اول و دوم را دارند و بازدید از موزه تپه هگمتانه نیز رتبه چهارم را داراست.