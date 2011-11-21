200 میلیارد تومان اعتبار جدید به صنعت برق اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو امروز دوشنبه در نشست شورای برق وزارت نیرو با بیان اینکه 2000 میلیارد ریال از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش برق اختصاص یافت، با تاکید بر ضرورت تامین برق مسکن مهر گفت: مسکن مهر به عنوان بزرگترین طرح دولت است که در حجم بسیار وسیع و گسترده ای اجرای آن در دست اقدام قراردارد.

به گفته این عضو کابینه دولت دهم با توجه به تاکید رئیس جمهوری، تامین برق آن باید به موقع انجام شود.

وزیر نیرو با اعلام اینکه باید در بودجه سال آینده اعتبار ویژه ای برای خطوط برق لحاظ شود، استفاده از ظرفیتهای خارجی همچون بانکهای توسعه اسلامی و جهانی را برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه های صنعت برق مورد تاکید قرار داد.

صادرات برق ایران افزایش یافت

وزارت نیرو همچنین امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.



بر این اساس صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 24 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت.

ایران از ابتدای سالجاری تاکنون پنج هزار و 192 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان حدود 24 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.