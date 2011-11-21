به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاسیه با ارائه حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست ساعت 14:30 الی 16:30 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار می­شود.

داوری این اجلاسیه بر عهده حجج الاسلام علی نکونام، علی‌اکبر رشاد، مصطفی محقق داماد، محسن فقیهی و دکتر عبدالله نصری است.



حجت الاسلام علیدوست موضوع نظریه "مصلحت در فقه" را اینگونه معرفی می‌کند: بر اساس دلالت آیات بی‌شماری از قرآن و روایات متعدد، عقل سلیم و شریعت، تابع مصلحت هستند. از دیرباز نیز در آثار عالمان دین، کتاب‌هایی را تحت عنوان علل‌الشرایع، مشاهده کردیم که همه آنها تأیید بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است؛ بنابراین اینجا در مقابل اندیشه اشاعره که هرگونه تبعیت الهی را از مفاسد و مصالح منکر هستند و افعال خداوند را تابع هدف نمی دانند، قرار می گیرد .



این اجلاسیه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) واقع در بزرگراه شهید نواب، میدان بریانک، خیابان شهید دعوتی (هفت‌چنار)، نبش امیرقلی (نیکوی سابق)، شماره‌ 11 برگزار می‌شود.