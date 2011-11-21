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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

اجلاسیه نظریه‌ "مصلحت در فقه" برگزار می‌شود

اجلاسیه نظریه‌ "مصلحت در فقه" برگزار می‌شود

اجلاسیه دفاع و داوری نظریه‌ "مصلحت در فقه" با داوری حجت الاسلام رشاد فردا سه شنبه اول آذر تحت نظر دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاسیه با ارائه حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست ساعت 14:30 الی 16:30 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار می­شود.

داوری این اجلاسیه بر عهده حجج الاسلام علی نکونام، علی‌اکبر رشاد، مصطفی محقق داماد، محسن فقیهی و دکتر عبدالله نصری است.

حجت الاسلام علیدوست موضوع نظریه "مصلحت در فقه" را اینگونه معرفی می‌کند: بر اساس دلالت آیات بی‌شماری از قرآن و روایات متعدد، عقل سلیم و شریعت، تابع مصلحت هستند. از دیرباز نیز در آثار عالمان دین، کتاب‌هایی را تحت عنوان علل‌الشرایع، مشاهده کردیم که همه آنها تأیید بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است؛ بنابراین اینجا در مقابل اندیشه اشاعره که هرگونه تبعیت الهی را از مفاسد و مصالح منکر هستند و افعال خداوند را تابع هدف نمی دانند، قرار می گیرد .

این اجلاسیه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) واقع در بزرگراه شهید نواب، میدان بریانک، خیابان شهید دعوتی (هفت‌چنار)، نبش امیرقلی (نیکوی سابق)، شماره‌ 11 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1465453

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