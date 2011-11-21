به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری که صبح امروز دوشنبه 30 آبان ماه بین معاون امور هنری و نمایندگان کانون نویسندگان و نمایشنامه نویسان ایران وارمنستان در محل سالن اجتماعات معاونت امورهنری برگزار شد، حمید شاه آبادی حضور فرهیختگان و بزرگان تئاتر ارمنستان در ایران را مایه مباهات دانست.

در ابتدای این دیدار محمد یاراحمدی با ارائه گزارشی از برنامه‌های برگزار شده در مدت حضور هنرمندان ارمنستانی گفت: دو سال پیش تفاهمنامه‌ای میان کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر و کانون نویسندگان و نمایشنامه نویسان ارمنستان منعقد شد که این تفاهم نامه زمینه آشنایی بیشتر بین هنرمندان دو کشور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به سفر سال گذشته 10 نمایشنامه نویس ایرانی به ارمنستان گفت: در مدت حضور نمایشنامه نویسان ایرانی در ارمنستان چند نشست تخصصی و 6 برنامه نمایشنامه خوانی داشتیم. 12 اثر ایرانی به دو زبان در این کشور چاپ شد و در خلال صحبت ها به این نتیجه رسیدیم که تا یک نمایشنامه از این آثار به روی صحنه نرود ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

رئیس کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر در پایان صحبت‌های خود گفت: با توجه به اشتراکات موجود بین هنرمندان دو کشور و نقش هنرمندان ارمنی در هنرهای معاصر امیدواریم این تعاملات به نتیجه مطلوب برسد و معاونت امور هنری با بذل توجه بتواند از این تعاملات حمایت کند.

در ادامه این دیدار شاه آبادی با اشاره به سابقه قدمت طولانی تمدن دو کشور گفت: با توجه به این پیشینه فرهنگی ما احساس جدایی بین دو کشور نمی کنیم. آنقدر زمینه مشترک فرهنگی بین دو کشور وجود دارد که ما ملت خودمان را جزو ملت ارمنستان و ملت ارمنستان را جزو ملت خودمان می‌دانیم.

وی به قدمت 20 ساله ارتباط دو کشور اشاره کرد و افزود: ما با این پیشینه ارتباط به امروز نگاه می کنیم و تلاش داریم که تعاملات بین دو ملت در تمام زمینه‌ها به ویژه زمینه‌های فرهنگی فراهم شود و تمام تلاش ما در زمینه تقویت این زمینه‌ها است.

معاون امور هنری ادامه داد:عرصه همکاری هنرمندان دو کشور به تئاتر محدود نمی‌شود و همین اکنون در حوزه موسیقی ارکستر سمفونیک ما با قدمت 70 ساله همچنان از نوازندگان ارمنی بهره می‌برد.

شاه آبادی پایه گذاری ارتباط هنری توسط کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر و کانون نویسندگان ارمنستان را اقدام نیکویی دانست و افزود: نمایشنامه‌های موجود دو کشور بستر مناسبی برای شناخت مردم از سبک زندگی در دو کشور است. همچنین ما با نوع، سبک و ‍ژانرهای مختلف نمایشنامه‌های نویسندگان ارمنی آشنا شده و از آنها استقبال می‌کنیم. ان شاء ا... این هنرمندان بتواند نمایشنامه‌هایشان را نیز در کشور ما به روی صحنه ببرند.

وی افزود: ارامنه ایرانی زندگی خوب و هماهنگی کامل با فضای کشور ما دارند. بی شک مردم ایران هم نه تنها در تهران بلکه در شهرهایی مانند اصفهان و اردبیل که زمینه تفاهمات بیشتری است از این آثار استقبال می کنند و آثار هنرمندان ارمنی می توانند در این شهرها اجرا شوند.

معاون وزیر در امور هنری حضور هنرمندان ارمنی در جشنواره بین المللی ایران را مغتنم دانست و افزود: این حضور مورد استقبال هموطنان ما به خصوص هموطنان ارمنی قرار گرفته است و ما هم متقابلا این آمادگی را داریم که در فستیوال های بین المللی شما حضور داشته باشیم. امیدوارم حضور شما در ایران بتواند مقدمه ای برای گسترش این حضور باشد.

وی تصمیم انتشار 12 نمایشنامه را به دو زبان تصمیم نیکویی دانست و افزود: با نوشتن تفاهم نامه ای مشترک ما حمایت خواهیم کرد تا به شکل رویه ای ثابت و به صورت سنواتی این آثار چاپ و به انتشار برسد.

شاه آبادی با شاره به سفر اخیر خود به یکی از شهرهای مرزی کشور ارمنستان گفت: در این سفر ما با استقبال گرم معاون وزیر و استاندار شما رو به رو شدیم که از این استقبال تشکر می کنیم. با نصب یک سنگ یادمان بنا داشتیم در آغاز بیستمین سال ارتباط دو کشور ارتباطات مرزی بیشتری داشته باشم و قطعا هنرمندان شما می‌توانند تاثیر شگرفی در این تاملات داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به حضور دکتر شیراوند به عنوان رایزن فرهنگی ارمنستان در این کشور گفت: ایشان چون در گذشته در معاونت هنری پست مدیر کلی داشتند به عنوان نماینده تام الاختیار معاونت امور هنری در خدمت شما هنرمندان ارمنی خواهند بود تا بتوانند روابط بین دو کشور را تسهیل کنند.

در ادامه این دیدار تعدادی از هنرمندان ارمنستان به ارائه نظرات خود پرداختند و در پایان هدایایی به رسم یادبود از طرف معاون امور هنری به این هنرمندان اهدا شد.