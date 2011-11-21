سینمای کودک و نوجوان فقیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدد رضا داورزنی ظهر دوشنبه در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم کودک، جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان را جایی برای نشر و نمای فیلم کودک و نوجوان خواند و برگزاری همزمان آن در استان ها را موجب آشتی خانواده های ایرانی با سینما دانست.

دبیر برگزاری جشنواره در گنبد کاووس گفت: استقبال پر نشاط کودکان و نوجوانان گنبدی از فیلم های جشنواره نشان داد که سینما در دل کودکان جایگاه ویژه ای دارد.

وی اکران 8 فیلم در مدت 5 روز و روزانه دو سانس و بهره مندی 3500 مخاطب از این جشنواره را در گنبد مطلوب دانست و تمرکز زدایی از برنامه ها و جشنواره ها را در دولت نهم و دهم خردمندانه در راستای شعار عدالت محوری توصیف کرد.



شش شهر گلستان میزبان بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان بود.