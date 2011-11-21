  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

داورزنی:

سینمای کودک و نوجوان فقیر است

سینمای کودک و نوجوان فقیر است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبد کاووس گفت: سینمای کودک و نوجوان ما از نظر کیفیت و کمیت بسیار فقیر است به طوری که سالانه حتی دو فیلم برای این گروه سنی در سینماهای کشور روی پرده نمی رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدد رضا داورزنی ظهر دوشنبه در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم کودک، جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان را جایی برای نشر و نمای فیلم کودک و نوجوان خواند و برگزاری همزمان آن در استان ها را موجب آشتی خانواده های ایرانی با سینما دانست.

دبیر برگزاری جشنواره در گنبد کاووس گفت: استقبال پر نشاط کودکان و نوجوانان گنبدی از فیلم های جشنواره نشان داد که سینما در دل کودکان جایگاه ویژه ای دارد.
 
وی اکران 8 فیلم در مدت 5 روز و روزانه دو سانس و بهره مندی 3500 مخاطب از این جشنواره را در گنبد مطلوب دانست و تمرکز زدایی از برنامه ها و جشنواره ها را در دولت نهم و دهم خردمندانه در راستای شعار عدالت محوری توصیف کرد.
 
شش شهر گلستان میزبان بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان بود.
کد مطلب 1465459

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها