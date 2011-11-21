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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب شیراز میزبان نویسندگان است

سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب شیراز میزبان نویسندگان است

شیراز - خبرگزاری مهر: سرای اهل قلم در دهمین نمایشگاه کتاب شیراز میزبان نویسندگان، شاعران و منتقدان کشوری واستانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرای اهل قلم  این نمایشگاه امسال از 30 آبان تا چهار آذر میزبان نشست ها ونقدهای تخصصی شاعران، نویسندگان و منتقدان ازسراسر ایران است.

محل سرای اهل قلم دهمین نمایشگاه  روز دوشنبه 30 آبان میزبان نشست ادبیات متعهد باحضور احمد شاکری است.

روز سه شنبه یکم آذر ماه جاری نیز نشست طنز با حضورناصر فیض برگزار میشود.

روزهای چهارشنبه دوم آذر و پنجشنبه سوم آذر نشستهایی با عنوان( رمان)، (خاطره) باحضور راضیه نجار و سیده زهرا حسینی و( کودک ونوجوان)،( شعر)باحضور محمدمیر کیانی و عبدالرحیم سعیدی راد برگزار می شود.

همچنین آیین رونمایی از کتابهای انعکاس آفتاب و پنجره هشتم و آیین رونمایی از نرم افزار چند رسانه ای بیداری اسلامی از دیگر برنامه های اعلام شده این مکان فرهنگی است. 

کد مطلب 1465462

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