جدال مدعیان صدرنشینی در تعقیب استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه دیدارهای هفته یازدهم از دور رفت لیگ برتر فوتبال روز چهارشنبه دوم آذر ماه به پایان می‌رسد، سیدمهدی سیدعلی در راس تیم داوری دیدار تیم های فوتبال صبای قم و نفت تهران این دیدار از هفته چهاردهم را قضاوت می کند.



نفت تیم دوم و صبا تیم سوم جدول رده بندی



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تیم سوم و نفت تهران تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور را که قرار است عصر چهارشنبه در چارچوب دیداری از هفته چهاردهم دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در تهران برگزار شود سیدمهدی سیدعلی قضاوت می کند.



سیدمهدی سیدعلی، داور جوان دیدار حساس تیم های صبای قم و نفت تهران را بابک داوری به عنوان کمک داور اول و حسین طالقانی به عنوان داور دوم یاری می‌کنند ضمن اینکه پیروز سیف الله پور به عنوان داور چهارم و یدالله سلیمانی به عنوان ناظر مسابقه، تیم داوری را همراهی می‌کنند.



صبای قم و نفت تهران در حالی از ساعت 15 و 15 دقیقه شصت و دومین روز پائیز 90 در دیداری از هفته چهاردهم دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 26 امتیاز در مکان سوم جدول و نفت تهران با کسب همین تعداد امتیاز و تفاضل گل بهتر در رده دوم جدول رده بندی ایستاده‌اند.



چهار پیروزی و دو باخت صبا در میهمانی لیگ برتری ها



صبای قم در هفته های گذشته مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خارج خانه توانسته است چهار پیروزی و دو باخت برابر میهمانان لیگ برتری خود به دست بیاورد و در مجموع از 18 امتیاز، 12 امتیاز را کسب کند.



تیم فوتبال صبای قم در دیدارهای خارج از خانه این فصل موفق به شکست تیم‌های فوتبال تراکتور سازی تبریز، مس سرچشمه کرمان، راه آهن شهر ری و صنعت نفت آبادان شده و در مقابل تیم های فوتبال شاهین بوشهر و پرسپولیس تهران تن به شکست داده است.



امیدواری صبا به کسب نخستین پیروزی مقابل نفت در لیگ برتر



عبدالله ویسی سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم امیدوار است تیمش در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به روند مثبت گذشته ادامه دهد و در هفتمین دیدار خارج از خانه خود در ورزشگاه شهید دستگردی تهران مقابل نفت تهران نخستین بار در بازی های رو در روی دو تیم پیروز شود.



این در حالی است که صبای قم در آخرین بازی خانگی خود مقابل شهرداری تبریز در فصل گذشته موفق به شکست تیم این تیم نشده و این مهم نیز می‌تواند بر انگیزه بازیکنان صبای قم برای موفقیت در این دیدار برابر حسین فرکی بیافزاید.

