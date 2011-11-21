به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که در دیدار اعضای ستاد برگزاری دومین کنگره دانشجویی بزرگداشت شهیدان باکری سخن می‌گفت، آرزوی حضرت امام(ره)، مبارزان و شهدای انقلاب اسلامی را برپایی حکومت بر مبنای اسلام ناب عنوان کرد.



وی با اشاره به نیاز مردم دنیا به مکتب رهایی بخش اسلام و اهل بیت (ع) تصریح کرد: حضرت امام (ره) و یاران مبارز ایشان فکر می‌کردند اگر بتوانند الگوی مناسب و انسانی از اسلام در ایران پیاده کنند، قلوب مردم دنیا خود به خود به معارف این دین رهایی بخش جلب خواهد شد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روح اسلام و قرآن را حرکت بر مبنای خواست و اراده مردم خواند و با اشاره به ذکر لفظ ناس در جای جای قرآن کریم، گفت: محور کار حضرت امام(ره) نیز در مبارزه با رژیم طاغوت و تأسیس نظام جمهوری اسلامی همراهی با مردم و با کمک آنان بر اساس اسلام بوده است.



هاشمی رفسنجانی در تشریح توجه به رضایت و بیداری افکار عمومی، حکومت امام اول شیعیان را به پشتوانه درخواست مردم از ایشان دانست و به مشکلاتی که پس از جنگ‌های متعدد در دوران خلافت ایشان برای مردم به وجود آمده بود، اشاره کرد.



وی تصریح کرد: وقتی حضرت ملاحظه کردند که نارضایتی در مردم به وجود آمده، 10 نفر از اصحاب خاص خود را مأمور کردند که در مجامع عمومی دلایل مشکلات را بیان و روشنگری کنند و این نشان از اهمیت بالای نظر و خواست مردم برای حضرت علی (ع) داشت.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأسیس حکومت اسلامی بر مبنای معارف اهل بیت (ع) پس از 14 قرن در جمهوری اسلامی ایران، این کشور را مناسب‌ترین مکان برای تأسیس نظام اسلامی دانست.



آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: اگر امروز پس از سه دهه، برای ارائه الگوی مناسب حکومت اسلامی مشکلاتی به چشم می‌آید، این امر به ذات معارف اسلام ارتباطی ندارد بلکه ناشی از سوءعملکردها و برداشت‌ها از اسلام و ارتباط با مردم است.



وی در پاسخ به اظهارات برخی حاضران در جلسه که گفتند در حال حاضر دچار ریاضت سیاسی شده‌ایم، بر لزوم ایجاد وحدت و آشتی ملی تأکید کرد و گفت: اکنون نیاز داریم برای مقابله با نقشه‌های شوم وسیعی که دشمنان برای ملت ایران در سر دارند، از همه نیروها، طیف‌ها و گروه‌های وفادار به نظام برای ایجاد وحدت و همدلی استفاده کنیم تا بتوانیم بر کید دشمنان فائق آییم.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تقویت امید و اعتماد در میان اقشار گوناگون جامعه را از نیازهای ضروری کشور خواند و ابراز امیدواری کرد با آشکار شدن نتایج برخی اقدامات و عملکردها، راه صلاح و اصلاح در پیش گرفته شود.



در ابتدای این دیدار، رضا تقی‌پور دبیر دومین همایش دانشجویی بزرگداشت سرداران شهید باکری با ارائه گزارشی از برنامه‌های این همایش به برخی مشکلات و موانع فعالیت‌های دانشجویی اشاره کرد.



همچنین برخی اعضای حاضر در جلسه، به تشریح دیدگاه‌های خود در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور پرداخته و خواستار حضور فعال‌تر هاشمی رفسنجانی در فضای سیاسی کشور شدند.