فروش فیلم در سوپرمارکتهای کرمان ممنوع شد

مهدی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی در کرمان در سالهای اخیر از لحاظ اقتصادی تضعیف شده اند.

وی ادامه داد: چون کالاهایی که بتید در این مراکز عرضه شوند در فروشگاهها و توسط اصناف دیگر فروخته می شود در این شرایط این مراکز از لحاظ اقتصادی تضعیف شده و برخی خواه ناخواه به تخلف روی می آورند.

اشرفی تصریح کرد: اگر برای این مسئله چاره ای اندیشیده نشود این تخلفات بیشتر می شود.

معاون اتحادیه صنف محصولات فرهنگی استان کرمان با اشاره به وجود حداقل 100 فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی در شهر کرمان اظهار داشت: با این وجود برخی سوپرمارکتها اقدام به فروش عرضه محصولات فرهنگی به خصوص فیلمها می کنند.

اشرفی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون نظارت استان کرمان فروش فیلم در این فروشگاهها ممنوع شده است و با متخلفین برخورد می شود.

