رزمایش 60 هزار نفری بسیجیان آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش 60 هزار نفری بسیجیان آذربایجان غربی که همزمان با پنج استان کشور در شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد و تکاب اجرا شده و بسیجیان ضمن حضور باشکوه و منظم در این رزمایش با آرمان های مقدس رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

در رزمایش بسیجیان ارومیه که در پادگان مالک اشتر ارومیه و با حضور سردار نقدی فرمانده سازمان بسیج کشور، نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، 30 هزار نفر از بسیجیان رده های مختلف شهری و روستایی، دانشجویی، دانش آموزی، ادارات و اتحادیه های صنفی آمادگی دفاعی و رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در این رزمایش ضمن تجلیل از روحیه بسیجی مردم آذربایجان غربی در دفاع از آرمانهای انقلاب، افزود: مردم استان مانند گذشته همچنان گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب، آماده دفاع از کیان مقدس نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای رهبر معظم انقلاب هستند.

سردار محمد یوسف شاکری همایش بزرگ بسیجیان را نشانه عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان دانست و اظهار داشت: حضور پرشور و قدرتمند بسیج تا کنون همه توطئه های استکبار جهانی را خنثی کرده و دشمنان اسلام و انقلاب را به زبونی و استیصال کشانده است.

همزمان با شهرستان ارومیه رزمایش 10 هزار نفری شهرستان های ماکو، چالدران، پلدشت، شوط در شمال آذربایان غربی در شهرستان خوی برگزار شد و همچنین شهرستانهای مهاباد و تکاب در جنوب آذربایجان غربی نیز امروز شاهد حضور پرشور و با شکوه بسیجیان در رزمایش بزرگ بسییجان بود.