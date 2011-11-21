برگزاری جشنواره ملی نقاشی با موضوع مصرف بهینه گاز در اردبیل

فیروز خدایی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقه با محوریت رعایت اصول ایمنی در مصرف گاز طبیعی و وسایل گازسوز، صیانت صرفه جویی و استفاده بهینه از گاز، نقش و اهمیت صنعت گاز کشور در جهاد اقتصادی، نقش صنعت گاز در حفظ محیط زیست و توسعه ملی برگزار می شود.

وی در خصوص تکنیک برگزاری مسابقه اضافه کرد: تکنیک این مسابقه آزاد بوده و در سه رده سنی شامل رده های سنی کودک (6 تا 12 سال) نوجوان (13تا 16 سال) و بزرگسال (17 سال به بالا) برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان افزود: آثار ارسالی باید به همراه فرم فراخوان و در ابعاد 100 در 70 سانتی متر حداکثر تا 20 بهمن ماه 1390 به دبیرخانه برگزاری این مسابقه ارسال شود.

به گفته وی دبیرخانه این مسابقه ملی در اداره گاز استان واقع در اردبیل شهرک کارشناسان ساختمان مرکزی شرکت گاز کدپستی 5615813343 و صندوق پستی 774 - 56135 واحد روابط عمومی مستقر است.

خدایی جوایز نفرات اول، دوم و سوم این مسابقات را به ترتیب 10 میلیون ریال، هست میلیون ریال و پنج میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار اعلام کرد و یادآور شد: به نفرات چهارم و پنجم نیز به عنوان آثار شایسته تقدیر سه میلیون ریال به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

وی عنوان کرد: شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 7744426- 0451 و به منظور دریافت فرم شرکت در مسابقه به سایت شرکت گاز استان اردبیل به آدرس www.nigc-ar.ir مراجعه کنند.