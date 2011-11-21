به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند امروز دوشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری آموزش کاردان فنی در زمینه مصرف بهینه انرژی با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: این تفاهمنامه به منظور اجرای آموزش های مهارتی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی است.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره به این موضوع که مهارت می تواند گام موثری در زمینه اشتغال زایی باشد، اظهار داشت: مهارت آموزی از محورهای مهم مدنظر دولت است.

پرند تصریح کرد: به دنبال این موضوع هستیم که آموزش های نظری با شیب ملایمی به سوی آموزش های مهارتی پیش برود. در این راستا 65 مرکز علمی کاربردی در بیش از 100 رشته با جذب 5 هزار دانشجو از آبان ماه امسال آغاز به کار کرده است.

وی با بیان اینکه از سال آینده دانشجوی کارشناسی ارشد توسط سازمان فنی و حرفه ای جذب می شود، ادامه داد: 70 درصد آموزش ها به صورت مهارتی است.

این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای کشور، گفت: در حال حاضر سازمان متولی ارائه آموزش های مجازی در بین کشورهای اسلامی است.

پرند خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدرک دانشگاهی نمی تواند دلیلی بر احراز مشاغل توسط افراد باشد بلکه در کنار آموزش های دانشگاهی افراد باید مهارت های مختلفی را نیز کسب کنند که بر اساس برنامه ریزی ها بتوانند در رتبه های صلاحیتی 1 تا 7 قرار گیرند.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور از بین المللی شدن مدارک فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: تعاملاتی با کشورهای انگلیس و کانادا انجام شده تا چند ماه آینده در برخی از رشته ها بتوانیم مدارک بین المللی ارائه کنیم.

وی با اشاره به اجرای تفاهمنامه با بهینه سازی مصرف سوخت تاکید کرد: بر اساس اجرای تفاهمنامه در هر استان یک کارگاه آموزش تکنسین مصرف انرژی ایجاد می شود. در مدت 3 سال 30 هزار نفر دوره آموزش مهارت می بینند.