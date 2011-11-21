افزایش تلفات ناتو / 24 عضو طالبان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: در عملیات پلیس ملی افغانستان با حمایت نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته در هلمند و غزنی پنج عضو طالبان کشته و پنج فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین در این عملیات شماری از تسلیحات و مهمات از جمله چهار توپ AK-47 و 40 کیلوگرم مواد منفجره توقیف شدند.

خبر دیگر اینکه یک مقام افغانی از کشته شدن 18 عضو طالبان در عملیات پاکسازی در ولایت نورستان در 180 کیلومتری شرق شهر کابل خبر داد.

همچنین ایساف امروز دوشنبه تایید کرد روز گذشته در پی انفجار یک بمب در جنوب افغانستان یک نظامی ناتو کشته شد.

اگرچه در این بیانیه به هویت فرد کشته شده اشاره نشده است، اما نظامیانی از آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت موسوم به ایساف در نواحی جنوبی مستقر هستند.

خبر دیگر اینکه مقامات افغانی از کشته شدن یکی از سرکردگان طالبان در روستای "شالیر" در حومه شهر غزنی خبر دادند.

افزایش حملات پلیس افغانستان علیه طالبان درحالی اعلام می شود که قرار است مسئولیت برقراری امنیت ولایت غزنی به زودی به نیروهای افغانی واگذار شود.