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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

نیکزاد:

1900 هیئت مذهبی گلستان دارای کد شناسایی هستند

1900 هیئت مذهبی گلستان دارای کد شناسایی هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بیش از هزار و 900 هیئت مذهبی استان دارای کد شناسایی هستند.

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع ارزاق ویژه ماه محرم بین هیئت های مذهبی استان خبر داد.

وی اظهار داشت: طبق روال هر ساله قبل از رسیدن ماه محرم و صفر ارزاقی مانند ( برنج، روغن، قند ) ‌در بین هیئات مذهبی که دارای کد شناسایی از سوی این اداره کل دارند توزیع می شود.

کارشناس امور مساجد گلستان گفت: ‌در هفته کتاب و کتابخوانی بیش از سه هزار و 500 جلد کتاب ارسالی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی کشور به کتابخانه های شبستان روستایی و حوزه دین، ‌ادارات و نهادها اهدا ‌شد.

وی هدف از اهدای ‌کتابها را توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد.

نیکزاد گفت: تعداد 50 کتابخانه تحت پوشش اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان قرار دارند.
کد مطلب 1465479

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