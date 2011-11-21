محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سیل در 11 روستای شهر بهبهان، یک روستا در امیدیه و یک روستا در اهواز خبر داد و افزود: در این حوادث 60 هزار شهروند سیل زده شده اند. همچنین در جستجوهای امدادگران هشت شهروند که جان خود را از دست داده بودند پیدا شدند.

وی افزود: سازمان امداد و نجات هلال احمر با حضور به موقع در محل حادثه و توزیع 400 تخته پتو و یکهزار بسته غذایی به امداد سیل زدگان شتافتند.

رئیس سازمان امداد و نجات اظهار داشت: هم اکنون 136 نیروی امدادی و 15 دستگاه خودرو در محلهای سیل زده مستقر هستند.

مظفر همچنین از یکهزار و 300 حادثه دیده در جریان سیل در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویر احمد خبر داد و افزود: 90 مصدوم سرپایی درمان شده و یکهزار و 200 نفر اسکان داده شده اند.

وی افزود: در این شهرستان امدادگران با توزیع 100 دستگاه چادر، یکهزار و 500 تخته پتو، 500 کیلو برنج، سه هزار و 500 بسته غذایی، 500 کیلو قند و شکر و 6 هزار و 700 قوطی کنسرو سیل زدگان را امدادرسانی کرده اند. همچنین در این عملیات 62 نیروی انسانی با 11 خودروی امدادی در حال فعالیت هستند.