حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کنگره به همت اداره کل تبلیغات اسلامی همدان و کانون مداحان و شعرای استان همدان برگزار خواهد شد، گفت: هدف از برگزاری این کنگره زمینه سازی برای شناسایی و جذب استعدادهای نهفته در عرصه ادبیات آیینی و آگاهی و شناساندن آسیب‌های عزاداری است.

وی افزود: این کنگره علاوه بر جمع بندی آثار، اشعار و تهیه منابع مورد نیاز برای جامعه مداحان در خلق آثار ماندگار فرهنگی تأثیرگذار است.

حجت الاسلام آزادیخواه اضافه کرد: آثار رسیده در دو گروه سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال و اشعار نیز در دو رشته مرثیه سرایی و نوحه سرایی به شکل مجزا ارزیابی می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه اشعار با موضوع عاشورا مرتبط است، گفت:تاکنون 20 اثر به اداره کل تبلیغات اسلامی همدان ارسال شده است.

وی همچنین از اجرای طرح نظارت بر فعالیت هیئت های مذهبی در ماه محرم خبر داد و افزود: استفاده از روحانی، مداح و نظارت بر محتوا و مفهوم عزاداری‌ها به دور از آلات موسیقی و رعایت ساعات عزاداری در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان برنامه ریزی مسئولان هیئت های مذهبی برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم‌ این دهه را خواستار شد و گفت: مسئولان باید با همدلی و تعامل زمینه برگزاری مطلوب این مراسم را فراهم سازند.

حجت الاسلام آزادیخواه با اشاره به فعالیت ستاد ساماندهی شئون فرهنگی اضافه کرد: هدف از ایجاد این ستاد دورنگه داشتن محرم و مراسم عزاداری از آسیب‌ها و انحراف است.

وی خواستار راه اندازی سامانه اطلاع رسانی تشکل‌های دینی، کارگاه‌های آموزشی ویژه مداحان، آسیب شناسی عزاداری و برپایی نمایشگاه عملکرد هیئت های مذهبی در همدان شد.