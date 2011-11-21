به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان در راستای ساماندهی و ساختار سازی فدراسیون‌های ورزشی، طی احکامی جداگانه سرپرستان برخی فدراسیون‌هایی را که شرایط خاص سرپرستی داشتند مشخص و منصوب کرد.

براین اساس، از آنجا که برخی فدراسیون‌های ورزشی از زمان پایان دوره چهار ساله ریاست روسای مربوطه به این سو، بدون سرپرست و یا رئیس قانونی و رسمی اداره شده‌اند محمدعباسی طی احکامی جداگانه سرپرستان سه فدراسیون را به شرح ذیل منصوب کرد:

1- محمدرضا داورزنی - سرپرست فدراسیون والیبال

2- جعفر درویش‌زاده - سرپرست فدراسیون ژیمناستیک

3- حجت الله خطیب - سرپرست فدراسیون کشتی

در احکام صادر شده از سوی وزیر ورزش و جوانان، بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونی ریاست فدراسیون‌های مربوطه در مهلت مقرر، تاکید شده است.

خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت و امور فرهنگی است و در سوابق مدیریتی وی مدیر کل تربیت بدنی استان تهران، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی و سرپرستی باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس تهران دیده می شود.

یزدانی خرم با منع سازمان بازرسی کل کشور از کشتی رفت.