به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان در راستای ساماندهی و ساختار سازی فدراسیونهای ورزشی، طی احکامی جداگانه سرپرستان برخی فدراسیونهایی را که شرایط خاص سرپرستی داشتند مشخص و منصوب کرد.
براین اساس، از آنجا که برخی فدراسیونهای ورزشی از زمان پایان دوره چهار ساله ریاست روسای مربوطه به این سو، بدون سرپرست و یا رئیس قانونی و رسمی اداره شدهاند محمدعباسی طی احکامی جداگانه سرپرستان سه فدراسیون را به شرح ذیل منصوب کرد:
1- محمدرضا داورزنی - سرپرست فدراسیون والیبال
2- جعفر درویشزاده - سرپرست فدراسیون ژیمناستیک
3- حجت الله خطیب - سرپرست فدراسیون کشتی
در احکام صادر شده از سوی وزیر ورزش و جوانان، بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونی ریاست فدراسیونهای مربوطه در مهلت مقرر، تاکید شده است.
خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت و امور فرهنگی است و در سوابق مدیریتی وی مدیر کل تربیت بدنی استان تهران، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی و سرپرستی باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس تهران دیده می شود.
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