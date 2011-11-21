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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

پس از انتصاب حجت الله خطیب؛

دلایل رفتن یزدانی‌خرم ازفدراسیون کشتی اعلام شد/ انتصاب سه سرپرست جدید

دلایل رفتن یزدانی‌خرم ازفدراسیون کشتی اعلام شد/ انتصاب سه سرپرست جدید

وزارت ورزش و جوانان که قصد دارد به اوضاع نابسامان برخی فدراسیون‌های ورزشی سروشکل دهد، در تازه ترین اقدام خود حکم سرپرستی سه گزینه مورد نظرش برای سه فدراسیون را صادر کرد که در این بین حجت الله خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان در راستای ساماندهی و ساختار سازی فدراسیون‌های ورزشی، طی احکامی جداگانه سرپرستان برخی فدراسیون‌هایی را که شرایط خاص سرپرستی داشتند مشخص و منصوب کرد.

براین اساس، از آنجا که برخی فدراسیون‌های ورزشی از زمان پایان دوره چهار ساله ریاست روسای مربوطه به این سو، بدون سرپرست و یا رئیس قانونی و رسمی اداره شده‌اند محمدعباسی طی احکامی جداگانه سرپرستان سه فدراسیون را به شرح ذیل منصوب کرد:
1- محمدرضا داورزنی - سرپرست فدراسیون والیبال
2- جعفر درویش‌زاده - سرپرست فدراسیون ژیمناستیک
3- حجت الله خطیب - سرپرست فدراسیون کشتی

در احکام صادر شده از سوی وزیر ورزش و جوانان، بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونی ریاست فدراسیون‌های مربوطه در مهلت مقرر، تاکید شده است.

خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت و امور فرهنگی است و در سوابق مدیریتی وی مدیر کل تربیت بدنی استان تهران، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی و سرپرستی باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس تهران دیده می شود.

یزدانی خرم با منع سازمان بازرسی کل کشور از کشتی رفت.

کد مطلب 1465486

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