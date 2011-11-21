رندان در نود و دومین حلقه طنز گرد آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با شعرخوانی استاد بانی با موضوع سیر و سفر آغاز شد و پس از آن داریوش منصوری از استان لرستان و سیدامیر سادات موسوی به شعرخوانی پرداختند.
در ادامه این مراسم امید مهدی نژاد نویسنده و شاعر طنزپرداز نیز قطعههای طنزی با موضوع عقاید عامه خواند و در ادامه همایون حسینیان و عباس حسیننژاد نیز به شعرخوانی پرداختند.
اکبر کتابدار، نویسنده، محقق و پژوهشگر نیز که اجرای این برنامه را بر عهده داشت، متنی ادبی با عنوان «اندر حکایت اجرا و مجریان در حلقه رندان» قرائت کرد. در ادامه علیرضا لبش نویسنده و شاعر هم قطعه طنزی با موضوع ترافیک شهر تهران خواند.
در این مراسم همچنین سعید طلایی شعر خود را درباره امتحانات دانشگاه خواند و مهندس کاوه نیز مطلب طنزی درباره اختلاس قرائت کرد و صابر قدیمی شعری با عنوان «مثنوی موش» درباره موشهای شهر تهران خواند.
جواد نوری، مسعود سبزواری و علی قادری، مینا آقاخانی و علی مظفر نیز از دیگر افرادی بودند به شعرخوانی پرداختند.
در پایان مراسم نیز فیلم مستند طنز «بهترین مجسمه دنیا» ساخته حبیب احمد زاده پخش شد.
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