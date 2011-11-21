پیشرفت فاز 19 پارس جنوبی به 21 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود جهانبخش افزود: این فاز به عنوان یکی از فازهای توسعه ای 35 ماهه پارس جنوبی با شتابی مطلوب در حال ساخت است .

وی با بیان اینکه با بهره برداری کامل از این فاز، روزانه بیش از 56 میلیون مترمکعب گاز تولید می شود، اظهارداشت: تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد از دیگر ظرفیت های این فاز است .

سرپرست بخش خشکی فاز 19 شرکت پترو پارس افزود: فاز 19 از سوی 15 شرکت پیمانکار با دو هزار و 500 نفر در دست اجراست .