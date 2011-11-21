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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

پیشرفت فاز 19 پارس جنوبی به 21 درصد رسید

پیشرفت فاز 19 پارس جنوبی به 21 درصد رسید

عسلویه - خبرگزاری مهر: سرپرست بخش خشکی فاز 19 شرکت پترو پارس گفت: میزان پیشرفت فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی به 21 درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود جهانبخش افزود: این فاز به عنوان یکی از فازهای توسعه ای 35 ماهه پارس جنوبی با شتابی مطلوب در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری کامل از این فاز، روزانه بیش از 56 میلیون مترمکعب گاز تولید می شود، اظهارداشت: تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد از دیگر ظرفیت های این فاز است.

سرپرست بخش خشکی فاز 19 شرکت پترو پارس افزود: فاز 19 از سوی 15 شرکت پیمانکار با دو هزار و 500 نفر در دست اجراست.

جهانبخش افزود: چهار مخزن میعانات گازی و چهار مخزن ال پی جی نیز در این فاز در حال ساخت است.

کد مطلب 1465489

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