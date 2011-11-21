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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

نخستین گروه سرزمین وحی وارد بوشهر شدند

نخستین گروه سرزمین وحی وارد بوشهر شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: اولین گروه زائران سرزمین وحی امروز دوشنبه وارد فرودگاه بوشهر شد.

جانشین مدیر حج و زیارت استان بوشهر در حاشیه ورود نخستین حجاج بوشهری در گفتگو با مهر گفت: 248 نفر از زائران سرزمین وحی پس از 30 روز اعمال حج تمتع و زیارت مدینه منوره امروز وارد فرودگاه بوشهر شدند.

حسین ویسه افزود: فردا و پس فردا نیز هر روز در قالب دو وسه پرواز جداگانه حجاج بوشهر وارد فرودگاه بین المللی بوشهر خواهند شد.

وی اظهارداشت: امسال یک هزار و 153 زائر از فرودگاه بوشهر در قالب هشت کاروان به مکه و مدینه منوره مشرف شدند.

جانشین مدیر حج و زیارت استان بوشهر یادآور شد: 805 و زائر دیگر در دو روز آینده از طریق پنج پرواز به فرودگاه بوشهر اعزام می شوند.

کد مطلب 1465490

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