نمایشگاه دائمی صنایع گردشگری در استان البرز راه اندازی می شود

محمد رضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: بر اساس تفاهمنامه ای ما بین استانداری و معاونت گردشگری استان، 15 هکتار زمین توسط استاندار و بودجه ای بالغ بر یک میلیارد تومان از سوی معاونت گردشگری به راه اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی و گردشگری اختصاص داده شد و مراحل اولیه راه اندازی نمایشگاه در دست اقدام است.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی اداره در آغاز فعالیت آن، به ویژه مشکلات مربوط به جذب ودعوت به کار نیروهای متخصص و جمع آوری و احصا آمار مربوط به صنایع دستی و گردشگری استان، عملکرد اداره میراث فرهنگی در حال حاضر و به ویژه در حوزه صنایع دستی را بسیار خوب برآورد کرد و افزود: در حوزه صنایع دستی اداره میراث فرهنگی البرز همگام با سایر استانها و در برخی زمینه ها پیشروعمل می کند.

پوینده، انعقاد تفاهمنامه با اداره کل فنی حرفه ای استان البرزجهت معرفی هنرمندان و برگزاری دوره های آموزشی برای آنها، شناسایی و ساماندهی مشاغل خانگی به ثبت ملی رساندن چندین اثر از هنرمندان البرزی، شناسایی بیش از 256 رشته صنایع دستی و گردشگری در استان و شرکت در بیش از 20 نمایشگاه داخلی و معرفی صنایع دستی استان در این نمایشگاه ها و کسب مقامات عالی در این حوزه را از دیگر اقدامات و افتخارات اداره میراث فرهنگی استان البرز و در حوزه صنایع دستی بر شمرد.

صدور کارت شناسایی برای بیش از 400 هنرمند صنایع دستی

مدیرکل اداره میراث فرهنگی از شناسایی بیش از 400 هنرمند فعال صنایع دستی در سطح استان خبر داد و گفت: علاوه بر صدور کارت شناسایی، به همه این هنرمندان مجوز برپایی کارگاههای صنایع دستی با هدف اشتغالزایی اعطا شده است.

وی افزود: بالغ بر 100 هنرمند نیز جهت اخذ تسهیلات بانکی به بانک های استان معرفی شده اند.

افتتاح شرکت تعاونی فراگیر هنرمندان صنایع دستی

محمدرضا پوینده با اشاره به افتتاح شرکت تعاونی فراگیر هنرمندان صنایع دستی و عضو شدن بیش از 700 نفر از هنرمندان در آن گفت: در حال حاضر و در نوع خود دومین استان کشور به لحاظ برپایی این تعاونی و کمیت و کیفیت آن هستیم.

مشارکت هنرمند البرزی در ساخت نماد مشک حضرت عباس (ع)

حضور و مشارکت هنرمند البرزی در ساخت نماد مشک حضرت عباس (ع ) و رونمایی از آن در کاخ سعدآباد از افتخارات اداره میراث فرهنگی استان البرزاست که پوینده ضمن اشاره به آن، توان هنری استان برای حضور در صحنه های جهانی را بسیار بالا ارزیابی کرد.