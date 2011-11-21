فاخرترین انیمیشن حکایات سعدی در شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این انیمیشن با استفاده از بهترین تکتولوژی روز دنیا توسط صدا و سیمای مرکز فارس در 26 قسمت 12 دقیقه ای ساخته شده و به عنوان فاخرترین کار انیمیشن ایران معرفی شده است.

این انیمیشن که بر گرفته از حکایات بوستان و گلستان سعدی است در حال حاضر به زبان فارسی برای پخش آماده است و طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته به زودی به زبانهای دیگر دنیا نیز ترجمه خواهد شد.

ساخت مجموعه های مختلف از سعدی در دستور کار مسئولان صدا و سیمای استان فارس قرار دارد که در این خصوص ساخت سریال انیمیشن سفرهای سعدی برای کودکان و بزرگسالان نیز مد نظر قرار دارد که تاکنون 30 درصد از مراحل ساخت این مجموعه طی شده است.

سریال انیمیشن سفرهای سعدی برگرفته از 30 سال سفر این شاعر بزرگ به کشورهای مختلف دنیاست که در 30 قسمت 22 دقیقه ای ساخته خواهد شد.

در حوزه تله فیلم نیز سفر سعدی به جزیره کیش در دستور کار قرار دارد که در صورت تامین اعتبار مراحل اولیه ساخت این تله فیلم نیز آغاز می شود.

تحقیق و نگارش سریال سعدی نیز آغاز شده و از طرفی در حوزه سیما بحث سعدی خوانی، بوستان خوانی، گلستان خوانی و در حوزه صدا نیز بخش سعدی خوانی مشاعره در حال پخش شدن است.

گروه انیمیشن صدا و سیمای مرکز فارس در سال 65 انیمیشن تیتراز آغازین برنامه کودک را ساخته بود.