توزیع شیر بین 240 هزار دانش آموز گلستانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز طرح توزیع شیر در مدارس استان افزود: دراین طرح بیش از 240 هزار نفر دانش آموز، کودکان مهد های کودک تحت پوشش و همکاران فرهنگی به مدت شش ماه و در هفتاد نوبت و حدود 14 لیتر شیر برای هر نفر تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح اعتباری حدود 4 میلیارد تومان را پیش بینی کرده ایم.

وی عنوان کرد: حدود 60 درصد شیرها در مدارس شهری و حومه شهر به صورت لیوانی و 40درصد به صورت پاکتی استریل برای توزیع در مدارس دور روستایی خریداری شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: مراحل تهیه و خرید شیر از کارخانه های داخل استان به پایان رسیده و شیر خریداری شده به صورت رایگان در همه مدارس دولتی و غیر دولتی ابتدایی،راهنمایی، مراکز شبانه روزی، مدارس استثنایی، استعدادهای درخشان و مهد کودک های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی و کارکنان شاغل در واحد های یاد شده توزیع خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: هدف از اجرای این طرح آشنایی دانش آموزان با ارزش غذایی شیر، ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای دانش آموزان، ترویج فرهنگ مصرف شیر و تامین بخشی از نیازهای تغذیه ای دانش آموزان است.



گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.