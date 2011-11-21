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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

پایین محلی:

توزیع شیر بین 240 هزار دانش آموز گلستانی آغاز شد

توزیع شیر بین 240 هزار دانش آموز گلستانی آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کل آموزش و پرورش استان گلستان از توزیع شیر رایگان بین 240 هزار دانش آموز در مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز طرح توزیع شیر در مدارس استان افزود: دراین طرح بیش از 240 هزار نفر دانش آموز، کودکان مهد های کودک تحت پوشش و همکاران فرهنگی به مدت شش ماه و در هفتاد نوبت و حدود 14 لیتر شیر برای هر نفر تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح اعتباری حدود 4 میلیارد تومان را پیش بینی کرده ایم.

وی عنوان کرد: حدود 60 درصد شیرها در مدارس شهری و حومه شهر به صورت لیوانی و 40درصد به صورت پاکتی استریل برای توزیع در مدارس دور روستایی خریداری شده است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: مراحل تهیه و خرید شیر از کارخانه های داخل استان به پایان رسیده و شیر خریداری شده به صورت رایگان در همه مدارس دولتی و غیر دولتی ابتدایی،راهنمایی، مراکز شبانه روزی، مدارس استثنایی، استعدادهای درخشان و مهد کودک های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی و کارکنان شاغل در واحد های یاد شده توزیع خواهد شد.
 
مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: هدف از اجرای این طرح آشنایی دانش آموزان با ارزش غذایی شیر، ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای دانش آموزان، ترویج فرهنگ مصرف شیر و تامین بخشی از نیازهای تغذیه ای دانش آموزان است.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1465495

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