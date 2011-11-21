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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

پژوهشگران کرمان در جشنواره خوارزمی خوش درخشیدند

پژوهشگران کرمان در جشنواره خوارزمی خوش درخشیدند

کرمان - خبرگزاری مهر: چهار طرح پژوهشگران استان کرمان در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی موفق به کسب رتبه های کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال جاری، تعداد 24 هزار و 860 طرح دانش آموزی و دانشجویی دوره کاردانی آموزش و پرورش به دبیرخانه های استانی سراسر کشور ارائه شد.

طرح های ارسال شده توسط گروه های تخصصی داوری مورد ارزیابی قرار گرفته و از این تعداد، هزار و 407 طرح برتر به عنوان طرح های منتخب استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

در مرحله پایانی این جشنواره، پژوهشگران جوان استان کرمان یک رتبه دوم کشوری و سه رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دادند.

دانش آموزان برگزیده در فرودگاه کرمان مورد استقبال مدیرکل و مسئولان آموزش و پرورش کرمان و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفتند.

کد مطلب 1465496

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