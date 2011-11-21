پژوهشگران کرمان در جشنواره خوارزمی خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال جاری، تعداد 24 هزار و 860 طرح دانش آموزی و دانشجویی دوره کاردانی آموزش و پرورش به دبیرخانه های استانی سراسر کشور ارائه شد.

طرح های ارسال شده توسط گروه های تخصصی داوری مورد ارزیابی قرار گرفته و از این تعداد، هزار و 407 طرح برتر به عنوان طرح های منتخب استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

در مرحله پایانی این جشنواره، پژوهشگران جوان استان کرمان یک رتبه دوم کشوری و سه رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دادند.

دانش آموزان برگزیده در فرودگاه کرمان مورد استقبال مدیرکل و مسئولان آموزش و پرورش کرمان و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفتند.