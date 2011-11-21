ادامه مواضع تند اردوغان / از کم بودن فشار علیه سوریه ناراحتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، رجب طیب اردوغان از جامعه جهانی انتقاد کرد و گفت آنها در انتقاد کردن از سوریه سکوت کرده اند.

وی افزود: اگر سوریه یک کشور غنی از نفت بود انتقادات از عملکرد نظام حاکم بر آن بیشتر می شد.

نخست وزیر ترکیه با انتقاد از جامعه جهانی گفت : به نظر می رسد آنها با دقت و حساسیت زیاد تحولات سوریه را پیگیری نمی کنند، زیرا سوریه، یک کشور ثروتمند در زمینه منابع انرژی نیست و این کشور ممکن است به اندازه لیبی توجهات را به خود جلب نکرده باشد، زیرا که لیبی سرشار از منابع غنی نفتی بود.

وی افزود: سوریه و بی مسئولیتی نسبت به کشتار در سوریه از سوی کسانی که برای نفت لیبی اشتها دارند زخمهای غیر قابل التیامی را در وجدان بشریت ایجاد کرده است.



خاطر نشان می شود ولید المعلم وزیرامور خارجه سوریه در خصوص هشدارهای وزیران امور خارجه ترکیه و آمریکا درباره خطر وقوع جنگ داخلی در این کشور گفته بود: هر کس اظهارات کلینتون و اوغلو را به دقت مورد توجه قرار دهد، متوجه می شود که آنها امور را به سمت این مسئله سوق می دهند و دوست دارند چنین وضعیتی به وجود آید.