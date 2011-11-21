مصر در آستانه دومین مرحله بیداری/ تلاش سکولارها برای انزوای اسلامگراها

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارینا آتوی" از کارشناسان مسائل خاورمیانه در موسسه کارنگی آمریکا در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" به بررسی تحولات اخیر مصر پرداخته و اظهار داشت : سند جدید اصول قانون اساسی مصر موسوم به "سند سلمی"نشان می دهد که ارتش قدرت را واگذار نخواهد کرد و موافق کنترل غیرنظامی کشور نیست. اسلامگراها و همچنین سکولارها در مصرمخالف چنین روندی هستند. البته این دو گروه دربرابر مفاد و بندهای ارائه شده در این سند مواضع متفاوتی دارند.

این کارشناس موسسه کارنگی همچنین خاطر نشان کرد: این سند محتوی یک پیشنهاد بسیار مفصل در این باره است که کمیته تدوین قانون اساسی چگونه باید تشکیل شود. این درحالی است که قرار بود پارلمان، این کمیته را تعیین کند، اما سند سلمی تعیین کرده است که چه کسی باید در این کمیته وارد شود و دست پارلمان مصر را در این زمینه بسیار کوتاه کرده است.

وی افزود: این بدین مفهوم است که ارتش، کمیته تدوین قانون اساسی را انتخاب می کند و این کاملا مطابق خواست سکولارها در مصر بوده در حالی که خشم اسلامگراها را برانگیخته است. به این ترتیب اسلامگراها حتی اگر نتیجه خوبی در انتخابات پارلمانی به دست آوردند به ندرت می توانند در تدوین قانون اساسی کشورشان نقشی ایفا کنند.

مارینا آتوی درپاسخ به این پرسش که اگر چنین سندی اجرایی شود چه اتفاقی می افتد، اظهار داشت : این امر می تواند ناآرامی های گسترده در مصر ایجاد کند. اگر ارتش مصر درصدد نابود کردن و خاموش کردن این اعتراضات برآید ما شاهد برقراری یک حکومت جدید مبارک در این کشور و بهار عربی دیگری خواهیم بود.

وی افزود: من فکر می کنم تنها راه برای جلوگیری از این بحران این است که ارتش و سکولارها بپذیرند که پارلمان انتخاب شده در این کشور باید در تدوین قانون اساسی مشارکت داشته باشد. سکولارها در مصر خود را پشت ارتش و نظامیان مخفی کرده اند تا اسلامگراها را کاملا به حاشیه برانند. با این طرز فکر ما یک دوران عبور معمولی و یک دموکراسی را در مصر نخواهیم داشت.

آتوی همچنین تصریح کرد ما چه خوشمان بیاید یا نیایید اسلامگراها بخشی از ساختار سیاسی و اجتماعی در مصرهستند. شما به تونس نگاه کنید؛ حزب اسلامگرای النهضه چهل درصد آراء را در انتخابات به خود اختصاص داد و حالا هم مشغول ساختن یک حکومت ائتلافی در این کشور است، اما در مصر سکولارها می خواهند اسلامگراها را کاملا به حاشیه برانند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که وضعیت لیبرالها و چپها قبل از انتخابات پارلمانی در مصر چگونه است،اظهار داشت: آنها به دو دلیل خیلی ضعیف هستند. اول اینکه آنها دائما با هم دعوا می کنند و دچار انشقاق شده اند و احزاب جدیدی تاسیس می کنند. دوم اینکه آنها زمان کافی صرف نکرده اند تا به میان مردم بروند.