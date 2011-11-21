110 شورای محله در مشهد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر مهر، حسین شادکام با بیان اینکه شوراهای اجتماعی محلات، حس تعلق شهروندان را به شهر و محله خود افزایش داده اند، تصریح کرد: با شکل گیری شوراهای اجتماعی محلات، تعلق شهروندان به شهر و محله خود و میزان هم بستگی های اجتماعی آن افزایش یافته است و این شوراها به عبارتی پارلمان های محلی هستند.

وی گفت: شورای اجتماعی محلات از 9 فرد حقیقی و حقوقی شامل، رئیس ناحیه شهرداری در آن محله، کارشناس فرهنگی، امام جماعت مسجد محل، مدیر مدرسه منتخب، نماینده پاسگاه محل، نماینده بهداشت و درمان، نماینده کسبه، نماینده بانوان و یک نفر از فعالان فرهنگی، تشکیل شده است.

شادکام تصریح کرد: از ابتدای شروع شکل گیری شورای اجتماعی محلات در مردادماه، تا کنون 110 شورا در محلات مختلف تشکیل شده که سه درصد افراد عضو در این شورا ها دارای مدرک دکترا، 87 درصد کارشناسی ارشد، 43 درصد کارشناسی، 10 درصد کاردانی، 11 درصد حوزوی، 19 درصد دیپلم و چهار درصد پایین تر از دیپلم، هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: 36 درصد اعضاء تشکیل دهنده شورا ها در دامنه سنی 25 سال تا 35 سال قرار دارند، که مسن ترین عضو شورا اجتماعی محلات، 76 سال سن داشته و مشغول فعالیت است.

شادکام گفت: تاکنون 458 مصوبه در شورای اجتماعی محلات به تصویب رسیده که 34 درصد از مصوبات داخلی شورا، 21 درصد مربوط به مسائل فرهنگی محله، 14 درصد در موضوعات اجتماعی، پنج درصد مربوط به ورزش محله و مابقی هم به سایر موضوعات اختصاص داشته است.

وی اظهار داشت: افقی که با اجرای این طرح شکل گرفته، نشان دهنده موفقیتی بزرگ در آینده است و این میزان همراهی ما است که میزان موفقیت این شوراها را تعیین خواهد کرد.